Рейтинг@Mail.ru
Дзагоев рассказал о состоянии Алдонина - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:44 27.12.2025 (обновлено: 02:45 28.12.2025)
https://ria.ru/20251227/aldonin-2065076533.html
Дзагоев рассказал о состоянии Алдонина
Дзагоев рассказал о состоянии Алдонина - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Дзагоев рассказал о состоянии Алдонина
Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев в разговоре с РИА Новости сообщил, что его бывший одноклубник Евгений Алдонин, который продолжает РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-27T17:44:00+03:00
2025-12-28T02:45:00+03:00
евгений алдонин
алан дзагоев
пфк цска
футбол
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44487/39/444873924_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_267be65f8aae0ada48dffca09a37c17b.jpg
https://ria.ru/20251123/futbol-2056922824.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44487/39/444873924_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_03bd67d3cfddb6ff1e3368ff842289c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евгений алдонин, алан дзагоев, пфк цска, спорт, вокруг спорта
Евгений Алдонин, Алан Дзагоев, ПФК ЦСКА, Футбол, Спорт, Вокруг спорта
Дзагоев рассказал о состоянии Алдонина

Дзагоев: Алдонин держится бодрячком

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФутболисты ЦСКА
Футболисты ЦСКА - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев в разговоре с РИА Новости сообщил, что его бывший одноклубник Евгений Алдонин, который продолжает борьбу с онкологией, держится "бодрячком".
Ранее стало известно, что у Алдонина выявлено онкологическое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения в Германии. В субботу в Москве проходит турнир по паделу в поддержку экс-капитана сборной России. Его призовой фонд будет направлен на лечение бывшего футболиста.
«
"Важно, что такой турнир проходит. Мы с Женей последний раз общались недели две-три назад. Рассказал о своем состоянии - он бодрячком. Надеюсь, все будет хорошо, и мы увидим Евгения и на падел-кортах, и на футболе", - сказал Дзагоев.
"Он машина в этом плане. Мы его всячески поддерживаем. Сроки его возвращения в Россию непонятны - он специально не летает туда-обратно. Иммунитет должен быть", - добавил собеседник агентства.
В составе ЦСКА Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА (2005), двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы - 2004.
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Настоящий боец!": Акинфеев поддержал Алдонина
23 ноября, 14:11
 
ФутболЕвгений АлдонинАлан ДзагоевПФК ЦСКАСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала