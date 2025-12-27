Дзагоев рассказал о состоянии Алдонина

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев в разговоре с РИА Новости сообщил, что его бывший одноклубник Евгений Алдонин, который продолжает борьбу с онкологией, держится "бодрячком".
«
"Важно, что такой турнир проходит. Мы с Женей последний раз общались недели две-три назад. Рассказал о своем состоянии - он бодрячком. Надеюсь, все будет хорошо, и мы увидим Евгения и на падел-кортах, и на футболе", - сказал Дзагоев.
"Он машина в этом плане. Мы его всячески поддерживаем. Сроки его возвращения в Россию непонятны - он специально не летает туда-обратно. Иммунитет должен быть", - добавил собеседник агентства.
В составе ЦСКА Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА (2005), двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы - 2004.
