Афганистан начал расследование инцидентов на границе с Таджикистаном

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Афганистан начал тщательное расследование инцидентов на границе с Таджикистаном, заявил в субботу афганский министр иностранных дел Амир Хан Моттаки, выступая в Кабуле на мероприятии, посвященном 46-й годовщине ввода контингента советских войск в Афганистан.

Ранее пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ) Таджикистана сообщил, что за последний месяц на его территории произошло три трансграничных нападения террористов с афганской территории и последнее из них имело место в среду. Как сообщают афганские СМИ, Моттаки заявил, что уже провел переговоры с министром иностранных дел Таджикистана, и обе стороны будут совместно работать над предотвращением повторения подобных инцидентов.

"Нас беспокоит, что определенные злонамеренные круги могут попытаться подорвать отношения между государствами-соседями и создать впечатление нестабильности", - заявил глава афганского МИД.

Моттаки подчеркнул, что Афганистан готов защищать свою территорию, твердо отстаивая свои национальные интересы в переговорах.

"Мы не хотим, чтобы Афганистан снова стал ареной противостояния и конкуренции между крупными державами. Наша цель - превратить страну в центр торговли и расширения связей", - отметил он.