Афганистан начал расследование инцидентов на границе с Таджикистаном
17:28 27.12.2025
Афганистан начал расследование инцидентов на границе с Таджикистаном
в мире
афганистан
таджикистан
кабул (город)
афганистан
таджикистан
кабул (город)
в мире, афганистан, таджикистан, кабул (город)
В мире, Афганистан, Таджикистан, Кабул (город)
Афганистан начал расследование инцидентов на границе с Таджикистаном

Афганские военные
Афганские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Афганистан начал тщательное расследование инцидентов на границе с Таджикистаном, заявил в субботу афганский министр иностранных дел Амир Хан Моттаки, выступая в Кабуле на мероприятии, посвященном 46-й годовщине ввода контингента советских войск в Афганистан.
Ранее пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ) Таджикистана сообщил, что за последний месяц на его территории произошло три трансграничных нападения террористов с афганской территории и последнее из них имело место в среду. Как сообщают афганские СМИ, Моттаки заявил, что уже провел переговоры с министром иностранных дел Таджикистана, и обе стороны будут совместно работать над предотвращением повторения подобных инцидентов.
"Нас беспокоит, что определенные злонамеренные круги могут попытаться подорвать отношения между государствами-соседями и создать впечатление нестабильности", - заявил глава афганского МИД.
Моттаки подчеркнул, что Афганистан готов защищать свою территорию, твердо отстаивая свои национальные интересы в переговорах.
"Мы не хотим, чтобы Афганистан снова стал ареной противостояния и конкуренции между крупными державами. Наша цель - превратить страну в центр торговли и расширения связей", - отметил он.
Министр подчеркнул важность решения проблем путем диалога и вновь заявил, что его страна "стремится к региональному сотрудничеству и экономическому процветанию", отметив, что экономика Афганистана неразрывно связана с экономикой его соседей.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Иран ввел биометрический контроль на границе с Афганистаном, пишут СМИ
