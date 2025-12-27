https://ria.ru/20251227/afganistan-2065074007.html
Афганистан начал расследование инцидентов на границе с Таджикистаном
Афганистан начал расследование инцидентов на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 27.12.2025
Афганистан начал расследование инцидентов на границе с Таджикистаном
Афганистан начал тщательное расследование инцидентов на границе с Таджикистаном, заявил в субботу афганский министр иностранных дел Амир Хан Моттаки
Афганистан начал расследование инцидентов на границе с Таджикистаном
Моттаки: Афганистан начал расследование инцидентов на границе с Таджикистаном
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Афганистан начал тщательное расследование инцидентов на границе с Таджикистаном, заявил в субботу афганский министр иностранных дел Амир Хан Моттаки, выступая в Кабуле на мероприятии, посвященном 46-й годовщине ввода контингента советских войск в Афганистан.
Ранее пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ) Таджикистана
сообщил, что за последний месяц на его территории произошло три трансграничных нападения террористов с афганской территории и последнее из них имело место в среду. Как сообщают афганские СМИ, Моттаки заявил, что уже провел переговоры с министром иностранных дел Таджикистана, и обе стороны будут совместно работать над предотвращением повторения подобных инцидентов.
"Нас беспокоит, что определенные злонамеренные круги могут попытаться подорвать отношения между государствами-соседями и создать впечатление нестабильности", - заявил глава афганского МИД.
Моттаки подчеркнул, что Афганистан
готов защищать свою территорию, твердо отстаивая свои национальные интересы в переговорах.
"Мы не хотим, чтобы Афганистан снова стал ареной противостояния и конкуренции между крупными державами. Наша цель - превратить страну в центр торговли и расширения связей", - отметил он.
Министр подчеркнул важность решения проблем путем диалога и вновь заявил, что его страна "стремится к региональному сотрудничеству и экономическому процветанию", отметив, что экономика Афганистана неразрывно связана с экономикой его соседей.