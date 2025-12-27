Рейтинг@Mail.ru
Из-за ограничений в Москве в Самаре задержали 14 авиарейсов - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 27.12.2025 (обновлено: 23:00 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/aeroport-2065115581.html
Из-за ограничений в Москве в Самаре задержали 14 авиарейсов
Из-за ограничений в Москве в Самаре задержали 14 авиарейсов - РИА Новости, 27.12.2025
Из-за ограничений в Москве в Самаре задержали 14 авиарейсов
Самарский аэропорт "Курумоч" принял в качестве запасного аэродрома пять воздушных судов, 14 рейсов задержано из-за ограничений в аэропортах московского региона, РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:26:00+03:00
2025-12-27T23:00:00+03:00
самара
курумоч (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146063/10/1460631037_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0344a36b3db258b1502983e6ee7d2eaf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146063/10/1460631037_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9703a166caa0444319ca678c5e8fc1f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самара, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), новый год
Самара, Курумоч (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Новый год
Из-за ограничений в Москве в Самаре задержали 14 авиарейсов

Аэропорт Курумоч принял как запасной аэродром 5 самолетов, 14 рейсов задержаны

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Самарский аэропорт "Курумоч" принял в качестве запасного аэродрома пять воздушных судов, 14 рейсов задержано из-за ограничений в аэропортах московского региона, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково" в 17.11 мск. Аэропорт "Шереметьево" осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами с 17.06 мск.
«
"В связи с временными ограничениями в периметре воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла, вечером 27 декабря аэропорт Курумоч принял в качестве запасного аэродрома пять воздушных судов. В расписании аэропорта произошли изменения: на 20.30 мск в Самаре восемь рейсов задержано на вылет, шесть - на прилет", - уточнили в самарском аэропорту.
В воздушной гавани добавили, что для пассажиров в залах ожидания размещены кулеры с водой, есть игровая зона для детей, зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi на территории аэровокзала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
СамараКурумоч (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала