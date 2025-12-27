https://ria.ru/20251227/aeroport-2065072831.html
Во Внуково ввели ограничения полетов
Во Внуково ввели ограничения полетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.12.2025
Во Внуково ввели ограничения полетов
Во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск