В московских аэропортах ввели ограничения из-за атаки беспилотников
В двух аэропортах Московского региона ввели ограничения на использование воздушного пространства из-за массированной атаки украинских БПЛА, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:14:00+03:00
2025-12-27T17:14:00+03:00
2025-12-27T19:22:00+03:00
