В московских аэропортах ввели ограничения из-за атаки беспилотников

"Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — рассказали там.

До этого их также ввели в районе Шереметьево, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании некоторых рейсов. Статус можно отслеживать на онлайн-табло аэропорта.