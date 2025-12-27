Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах ввели ограничения из-за атаки беспилотников - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 27.12.2025 (обновлено: 19:22 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/aeroport-2065072217.html
В московских аэропортах ввели ограничения из-за атаки беспилотников
В московских аэропортах ввели ограничения из-за атаки беспилотников - РИА Новости, 27.12.2025
В московских аэропортах ввели ограничения из-за атаки беспилотников
В двух аэропортах Московского региона ввели ограничения на использование воздушного пространства из-за массированной атаки украинских БПЛА, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:14:00+03:00
2025-12-27T19:22:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
сергей собянин
москва
россия
вооруженные силы украины
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20251226/pvo-2064941017.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, сергей собянин, москва, россия, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Сергей Собянин, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье)
В московских аэропортах ввели ограничения из-за атаки беспилотников

В Шереметьево и Внуково ввели ограничения на полеты из-за атаки БПЛА на регион

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В двух аэропортах Московского региона ввели ограничения на использование воздушного пространства из-за массированной атаки украинских БПЛА, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — рассказали там.
Боевое дежурство экипажа ЗРК - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Госпрограмма вооружения предполагает создание универсальной системы ПВО
Вчера, 16:58
До этого их также ввели в районе Шереметьево, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании некоторых рейсов. Статус можно отслеживать на онлайн-табло аэропорта.
К 19:20 мск мэр Сергей Собянин сообщил о 26 вражеских беспилотниках, летевших на столицу. Российские средства ПВО сбили воздушные цели.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьСергей СобянинМоскваРоссияВооруженные силы УкраиныМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала