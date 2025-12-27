Авиакомпании корректируют расписание рейсов из-за ограничений

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и Nordwind ("Северный ветер") предупредили о корректировках в расписании рейсов на фоне ограничений в аэропорту "Шереметьево", следует из сообщений авиаперевозчиков.
Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" в 17.06 мск, аэропорт осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами.
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что продолжает корректировать расписание. Также национальный перевозчик предложил пассажирам отмененных рейсов переоформить или вернуть билет.
"Аэрофлот продолжает вынужденно корректировать расписание полётов 27 декабря, в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" и ряда других регионов России... Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отменённого вылета", - говорится в сообщении авиакомпании.
Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке десяти рейсов и возврате одного самолета на аэродром вылета.
"В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту "Шереметьево" задерживается выполнение рейсов: N4-062 Казань - Москва, N4-3685 Москва - Утапао, N4-2065 Москва - Уфа, N4-2115 Москва - Новосибирск, N4-062 Казань - Москва, N4-059 Москва - Казань, N4-753 Казань - Новокузнецк, N4-2066 Уфа - Москва, N4-2116 Новосибирск - Москва, N4-754 Новокузнецк - Казань... Самолет рейса N4-078 Оренбург - Москва вернулся в аэропорт вылета по причине введенных временных ограничений на прилет в аэропорту Шереметьево", - говорится в пресс-релизе Nordwind.