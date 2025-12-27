Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпании корректируют расписание рейсов из-за ограничений - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/aerokompanii-2065113159.html
Авиакомпании корректируют расписание рейсов из-за ограничений
Авиакомпании корректируют расписание рейсов из-за ограничений - РИА Новости, 27.12.2025
Авиакомпании корректируют расписание рейсов из-за ограничений
Авиакомпании "Аэрофлот" и Nordwind ("Северный ветер") предупредили о корректировках в расписании рейсов на фоне ограничений в аэропорту "Шереметьево", следует... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T22:35:00+03:00
2025-12-27T22:35:00+03:00
москва
казань
новосибирск
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267400_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6aca5765b855eea2d498d67421a0ea0a.jpg
https://ria.ru/20251227/sheremetevo-2065091820.html
https://ria.ru/20251227/pulkovo-2065106475.html
москва
казань
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267400_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_25df0d172c4e6516b7b2f67d7718d32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, казань, новосибирск, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Москва, Казань, Новосибирск, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
Авиакомпании корректируют расписание рейсов из-за ограничений

Авиакомпании продолжают корректировки расписания из-за ограничений в Шереметьево

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и Nordwind ("Северный ветер") предупредили о корректировках в расписании рейсов на фоне ограничений в аэропорту "Шереметьево", следует из сообщений авиаперевозчиков.
Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" в 17.06 мск, аэропорт осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами.
Люди у электронного табло с информацией о вылетах в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Шереметьево из-за ограничений отменили два рейса
20:00
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что продолжает корректировать расписание. Также национальный перевозчик предложил пассажирам отмененных рейсов переоформить или вернуть билет.
«
"Аэрофлот продолжает вынужденно корректировать расписание полётов 27 декабря, в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" и ряда других регионов России... Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отменённого вылета", - говорится в сообщении авиакомпании.
Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке десяти рейсов и возврате одного самолета на аэродром вылета.
"В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту "Шереметьево" задерживается выполнение рейсов: N4-062 Казань - Москва, N4-3685 Москва - Утапао, N4-2065 Москва - Уфа, N4-2115 Москва - Новосибирск, N4-062 Казань - Москва, N4-059 Москва - Казань, N4-753 Казань - Новокузнецк, N4-2066 Уфа - Москва, N4-2116 Новосибирск - Москва, N4-754 Новокузнецк - Казань... Самолет рейса N4-078 Оренбург - Москва вернулся в аэропорт вылета по причине введенных временных ограничений на прилет в аэропорту Шереметьево", - говорится в пресс-релизе Nordwind.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Пулково задержали четыре рейса в Москву
21:42
 
МоскваКазаньНовосибирскШереметьево (аэропорт)АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала