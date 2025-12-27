Авиакомпании корректируют расписание рейсов из-за ограничений

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и Nordwind ("Северный ветер") предупредили о корректировках в расписании рейсов на фоне ограничений в аэропорту "Шереметьево", следует из сообщений авиаперевозчиков.