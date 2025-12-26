Рейтинг@Mail.ru
Миндич утверждает, что не общается с Зеленским - РИА Новости, 26.12.2025
17:57 26.12.2025 (обновлено: 18:09 26.12.2025)
Миндич утверждает, что не общается с Зеленским
в мире
украина
россия
тимур миндич
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
россия
в мире, украина, россия, тимур миндич, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, герман галущенко, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Герман Галущенко, Дело Миндича
Миндич утверждает, что не общается с Зеленским

Сбежавший с Украины Миндич утверждает, что не общается с Зеленским

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сбежавший с Украины бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся главным фигурантом громкого дела о коррупции в энергетике, утверждает, что сейчас не общается с Зеленским, однако признал, что ранее с ним взаимодействовал.
Зеленским я не общаюсь сейчас, и за все время ... (после прихода Зеленского к власти - ред.) мы редко общались", - сказал Миндич в интервью с журналистом издания "Украинская правда" Михаилом Ткачем.
Фигурант дела Национального антикоррупционного бюро Украины Тимур Миндич был найден в Израиле - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле
21 декабря, 18:49
Также Миндич утверждает, что у него якобы нет никаких связей в офисе Зеленского.
Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) 19 декабря сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Миндича по статье о государственной измене.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ
21 декабря, 13:54
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Подбираются все ближе. Ложь Зеленского оказалась бесполезной
25 декабря, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияТимур МиндичВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныГерман ГалущенкоДело Миндича
 
 
