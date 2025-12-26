Миндич утверждает, что не общается с Зеленским

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сбежавший с Украины бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся главным фигурантом громкого дела о коррупции в энергетике, утверждает, что сейчас не общается с Зеленским, однако признал, что ранее с ним взаимодействовал.

"С Зеленским я не общаюсь сейчас, и за все время ... (после прихода Зеленского к власти - ред.) мы редко общались", - сказал Миндич в интервью с журналистом издания "Украинская правда" Михаилом Ткачем.

Также Миндич утверждает, что у него якобы нет никаких связей в офисе Зеленского.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) 19 декабря сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Миндича по статье о государственной измене.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.