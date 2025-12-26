Болезнь Альцгеймера можно обратить вспять, показало исследование

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Болезнь Альцгеймера (БА) можно предотвратить или даже обратить вспять, Болезнь Альцгеймера (БА) можно предотвратить или даже обратить вспять, сообщил частный американский исследовательский университет Case Western Reserve (CWRU) по итогам нового исследования.

Более века болезнь Альцгеймера считалась необратимой. Ученые провели исследование, в ходе которого пытались узнать, могут ли мозги, уже сильно пострадавшие от прогрессирующей болезни, восстановиться. Исследование проводилось на мышах, которые были генетически модифицированы для проявления генетических мутаций, вызывающих БА у людей.

"Используя различные доклинические модели на мышах и анализ мозга людей с БА, команда показала, что неспособность мозга поддерживать нормальный уровень центральной клеточной энергетической молекулы (NAD+) является основной причиной БА, а поддержание надлежащего баланса NAD+ может предотвратить и даже обратить вспять развитие болезни", - говорится в публикации на сайте университета.

Отмечается, что с возрастом уровень NAD+ естественным образом снижается во всем организме, включая мозг. Согласно исследованию, сохранение баланса NAD+ не только защитило мышей от развития болезни, но и позволило мозгу исправить основные патологические процессы, вызванные генетическими мутациями, приводящими к заболеванию, а также полностью восстановились когнитивные функции.