Рейтинг@Mail.ru
Болезнь Альцгеймера можно обратить вспять, показало исследование - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
22:43 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/zdorove-2064994818.html
Болезнь Альцгеймера можно обратить вспять, показало исследование
Болезнь Альцгеймера можно обратить вспять, показало исследование - РИА Новости, 26.12.2025
Болезнь Альцгеймера можно обратить вспять, показало исследование
Болезнь Альцгеймера (БА) можно предотвратить или даже обратить вспять, сообщил частный американский исследовательский университет Case Western Reserve (CWRU) по РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T22:43:00+03:00
2025-12-26T22:43:00+03:00
хорошие новости
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062980343_0:234:2688:1746_1920x0_80_0_0_cf83bdd053cd71b16447c4beee3dfa6c.jpg
https://ria.ru/20251226/zdorove-2064994223.html
https://ria.ru/20250512/nauka-2015486595.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062980343_0:32:2688:2048_1920x0_80_0_0_b72d9f0de0af0113c5ee766623cfb979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье
Хорошие новости, Здоровье
Болезнь Альцгеймера можно обратить вспять, показало исследование

CWRU: болезнь Альцгеймера можно предотвратить и обратить вспять

© Getty Images / Vasyl DolmatovМолодая женщина-ученый в лаборатории
Молодая женщина-ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Getty Images / Vasyl Dolmatov
Молодая женщина-ученый в лаборатории . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Болезнь Альцгеймера (БА) можно предотвратить или даже обратить вспять, сообщил частный американский исследовательский университет Case Western Reserve (CWRU) по итогам нового исследования.
Более века болезнь Альцгеймера считалась необратимой. Ученые провели исследование, в ходе которого пытались узнать, могут ли мозги, уже сильно пострадавшие от прогрессирующей болезни, восстановиться. Исследование проводилось на мышах, которые были генетически модифицированы для проявления генетических мутаций, вызывающих БА у людей.
Операция по трансплантации почки - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Свиные почки могут заменить человеческие при трансплантации, пишет Guardian
Вчера, 22:32
"Используя различные доклинические модели на мышах и анализ мозга людей с БА, команда показала, что неспособность мозга поддерживать нормальный уровень центральной клеточной энергетической молекулы (NAD+) является основной причиной БА, а поддержание надлежащего баланса NAD+ может предотвратить и даже обратить вспять развитие болезни", - говорится в публикации на сайте университета.
Отмечается, что с возрастом уровень NAD+ естественным образом снижается во всем организме, включая мозг. Согласно исследованию, сохранение баланса NAD+ не только защитило мышей от развития болезни, но и позволило мозгу исправить основные патологические процессы, вызванные генетическими мутациями, приводящими к заболеванию, а также полностью восстановились когнитивные функции.
"Этот новый терапевтический подход к восстановлению необходимо тщательно спланировать для проведения клинических испытаний на людях, чтобы определить, подтвердится ли эффективность, наблюдаемая на животных моделях, у пациентов", - заявил один из исследователей Эндрю Пайпер.
Снимки мозга - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера
12 мая, 07:00
 
Хорошие новостиЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала