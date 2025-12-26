Рейтинг@Mail.ru
Операторов связи обяжут маркировать международные звонки - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 26.12.2025 (обновлено: 15:47 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/zakonotvorchestvo--2064907514.html
Операторов связи обяжут маркировать международные звонки
Операторов связи обяжут маркировать международные звонки - РИА Новости, 26.12.2025
Операторов связи обяжут маркировать международные звонки
Правительство РФ предлагает обязать операторов связи маркировать международные звонки, следует из документа, размещенного в думской электронной базе. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:20:00+03:00
2025-12-26T15:47:00+03:00
госдума рф
россия
мошенничество
правительство рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_0:272:3076:2002_1920x0_80_0_0_c30ae54acdd4dcf3b4b337c4c75b2234.jpg
https://ria.ru/20251224/chislo-2064367213.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_1523f520f6c59c8f2f926f074c573200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, мошенничество, правительство рф, общество
Госдума РФ, Россия, Мошенничество, Правительство РФ, Общество
Операторов связи обяжут маркировать международные звонки

Внесенный в ГД проект обяжет операторов связи маркировать международные звонки

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ предлагает обязать операторов связи маркировать международные звонки, следует из документа, размещенного в думской электронной базе.
В пятницу правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников.
«
"При установлении телефонного вызова с телефонного номера, не входящего в российскую систему и план нумерации, оператор подвижной радиотелефонной связи, на абонента которого завершается вызов, обязан при наличии технической возможности информировать такого абонента путем отображения на пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) информации о факте совершения указанного вызова с телефонного номера, не входящего в российскую систему и план нумерации", - сказано в пояснительной записке.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России
24 декабря, 15:10
 
Госдума РФРоссияМошенничествоПравительство РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала