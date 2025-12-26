https://ria.ru/20251226/zakonotvorchestvo--2064907514.html
Операторов связи обяжут маркировать международные звонки
Операторов связи обяжут маркировать международные звонки - РИА Новости, 26.12.2025
Операторов связи обяжут маркировать международные звонки
Правительство РФ предлагает обязать операторов связи маркировать международные звонки, следует из документа, размещенного в думской электронной базе. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:20:00+03:00
2025-12-26T15:20:00+03:00
2025-12-26T15:47:00+03:00
госдума рф
россия
мошенничество
правительство рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_0:272:3076:2002_1920x0_80_0_0_c30ae54acdd4dcf3b4b337c4c75b2234.jpg
https://ria.ru/20251224/chislo-2064367213.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_1523f520f6c59c8f2f926f074c573200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, мошенничество, правительство рф, общество
Госдума РФ, Россия, Мошенничество, Правительство РФ, Общество
Операторов связи обяжут маркировать международные звонки
Внесенный в ГД проект обяжет операторов связи маркировать международные звонки