МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сатирик, который учил страну смеяться над абсурдом, весной 2011 года в программе "Бесогон TV" заговорил о его страшном порождении — беспричинной ненависти, которая отравляет современный мир.
По его мнению, эпицентр этой болезни — не в политике, а в интернете и массовой культуре, которые лишают человека главного.
Анатомия хейтера
Михаил Николаевич с точностью хирурга вскрывал природу интернет-агрессии. Он не видел в хейтерах сильных людей. Он видел в них несчастных и напуганных.
© iStock.com / Christopher AmesРасстроенный мужчина
© iStock.com / Christopher Ames
Расстроенный мужчина
"Мне, честно говоря, за этих людей обидно. Они замороченные. Они не могут быть счастливы, они всегда кислячат, грустнячат", — объяснял он.
Подмечал детали, которые выдавали их суть. Во-первых, анонимность: "Все, кто писал нам с тобой (с Никитой Михалковым) гадости... Их ники не раскрываются, когда заходишь к ним на страничку, они боятся. А все, кто написал хорошие, добрые слова, раскрываются".
Во-вторых, жалкий быт, отраженный в их инструменте: "Стерлись буквы, которые собирают определенные нецензурные слова. Но одновременно с этим у него должен быть стерт смайлик. Наши любят очень — тебя обругали, и смайлик поставили".
Но главный его диагноз был глубже. Он видел в этой злости замкнутый круг боли: "Обижаются те, кого обидели. В них действительно зреет эта обида, удваивается. Ты послал гадость, а тебе вернулось, и ты начинаешь жить в этой обиде, в злости". Хейтер, по Задорнову — это человек, запертый в клетке собственной обиды, из которой он может только огрызаться на мир.
Причина болезни
Откуда берется эта разрушительная энергия? Сатирик был убежден: ее источник тот же, что и у всего великого в России.
"Что дает энергию нашим людям? Наша Земля и наш язык”, — говорил он.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы на полях предприятия ЗАО "Агрофирма Россия"
Уборка пшеницы на полях предприятия ЗАО "Агрофирма Россия"
По его мнению, русский человек от природы получает огромный заряд созидательной энергии. Но современная массовая культура, ориентированная на западные образцы, предлагает очень узкий и чуждый для нас набор для ее реализации. Человеку навязывается образ "успешного менеджера", но, как говорил сатирик, "все менеджерами быть не могут".
И когда эта мощная творческая сила не находит применения в созидании, она, по его словам, превращается в яд и уходит в разрушение: "Сбилась программа, ребята. Наши люди, если они будут менеджерами, они будут в интернете ругаться матом и ставить смайлики. Им некуда деть свою энергию". Для него это был не просто юмор, а печальная картина жизни людей, которые не нашли своего места.
Лекарство от злости
Но что такое творчество в понимании Задорнова? Он приводил поразительный и очень приземленный пример.
"У нас в Риге по пляжу в Юрмале ходит женщина. Она 20 лет собирает мусор на пляже. Она счастлива. Это ее творчество", — с восхищением рассказывал сатирик.
По его словам, у этой женщины согнулась фигура, деформировалось тело от постоянного труда. Но она всегда улыбается. "Она всегда улыбается улыбкой Будды. Она там медитирует на этот мусор", — говорил Задорнов с восхищением.
"Ключик к пониманию в том, что не в злости счастье славянина", — резюмировал сатирик.
Ложный путь
Задорнов высмеивал еще один миф, активно навязываемый современной поп-культурой — образ "творца-бунтаря", который обязан ненавидеть свою страну и вечно быть в оппозиции.
Михаил Николаевич с иронией предложил тогда отказаться от наследия русской литературы, ведь ее создатели никогда не вписывались в этот образ. "Лермонтов был не самым лучшим в общении собеседником — тогда не читайте Лермонтова. Толстой тоже любил погулять по селам окрестным — тогда не читайте и его".
Для сатирика идея о том, что настоящий творец должен быть маргиналом — абсурд. Великие русские писатели и поэты никогда не были такими. Они любили Россию, они были частью ее жизни.
Писатель Лев Николаевич Толстой
Задорнов видел в этом мифе ловушку. Современная поп-культура и либеральная интеллигенция навязывали образ "правильного" творца — вечно недовольного, вечно критикующего, вечно несчастного. Но по мнению сатирика, такой путь ведет только к саморазрушению.
"Градус агрессии очень высок, удивительно высок", — повторял он. И причина этой агрессии, по его мнению, не в политике или экономике. А в том, что люди пытаются следовать чужим моделям успеха и счастья, которые им не подходят.
Завещание
В финале разговора Задорнов оставил простое, но емкое завещание для всех, кто заблудился в мире злости и навязанных идеалов.
"Это я все время хочу людям объяснить — занимайтесь собою", — сказал он.
© Pexels/Martijn AdegeestСилуэт сердца
© Pexels/Martijn Adegeest
Силуэт сердца
В этом коротком призыве, по мнению сатирика, и заключается выход. Не искать врагов. Не злиться на весь мир. А заглянуть внутрь себя и найти свое дело. То место, где ты можешь быть полезен и где твоя энергия пойдет на созидание.
И тогда никакая пропаганда, никакие попытки разделить общество, никакая западная модель жизни не сработают. Потому что человек, который занят своим делом и счастлив, просто не будет осознанно тратить свое время на ненависть.