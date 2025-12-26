Завещание Михаила Задорнова: в чем спасение и гибель русского человека

Сатирик Михаил Задорнов во время празднования 80-летнего юбилея поэта Е. Евтушенко в "Галерее-музее Е. Евтушенко"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сатирик, который учил страну смеяться над абсурдом, весной 2011 года в программе "Бесогон TV" заговорил о его страшном порождении — беспричинной ненависти, которая отравляет современный мир.

По его мнению, эпицентр этой болезни — не в политике, а в интернете и массовой культуре, которые лишают человека главного.

Анатомия хейтера

Михаил Николаевич с точностью хирурга вскрывал природу интернет-агрессии. Он не видел в хейтерах сильных людей. Он видел в них несчастных и напуганных.

© iStock.com / Christopher Ames Расстроенный мужчина © iStock.com / Christopher Ames Расстроенный мужчина

"Мне, честно говоря, за этих людей обидно. Они замороченные. Они не могут быть счастливы, они всегда кислячат, грустнячат", — объяснял он.

Подмечал детали, которые выдавали их суть. Во-первых, анонимность: "Все, кто писал нам с тобой (с Никитой Михалковым) гадости... Их ники не раскрываются, когда заходишь к ним на страничку, они боятся. А все, кто написал хорошие, добрые слова, раскрываются".

Во-вторых, жалкий быт, отраженный в их инструменте: "Стерлись буквы, которые собирают определенные нецензурные слова. Но одновременно с этим у него должен быть стерт смайлик. Наши любят очень — тебя обругали, и смайлик поставили".

Но главный его диагноз был глубже. Он видел в этой злости замкнутый круг боли: "Обижаются те, кого обидели. В них действительно зреет эта обида, удваивается. Ты послал гадость, а тебе вернулось, и ты начинаешь жить в этой обиде, в злости". Хейтер, по Задорнову — это человек, запертый в клетке собственной обиды, из которой он может только огрызаться на мир.

Причина болезни

Откуда берется эта разрушительная энергия? Сатирик был убежден: ее источник тот же, что и у всего великого в России.

"Что дает энергию нашим людям? Наша Земля и наш язык”, — говорил он.

По его мнению, русский человек от природы получает огромный заряд созидательной энергии. Но современная массовая культура, ориентированная на западные образцы, предлагает очень узкий и чуждый для нас набор для ее реализации. Человеку навязывается образ "успешного менеджера", но, как говорил сатирик, "все менеджерами быть не могут".

И когда эта мощная творческая сила не находит применения в созидании, она, по его словам, превращается в яд и уходит в разрушение: "Сбилась программа, ребята. Наши люди, если они будут менеджерами, они будут в интернете ругаться матом и ставить смайлики. Им некуда деть свою энергию". Для него это был не просто юмор, а печальная картина жизни людей, которые не нашли своего места.

Лекарство от злости

Но что такое творчество в понимании Задорнова? Он приводил поразительный и очень приземленный пример.

"У нас в Риге по пляжу в Юрмале ходит женщина. Она 20 лет собирает мусор на пляже. Она счастлива. Это ее творчество", — с восхищением рассказывал сатирик.

По его словам, у этой женщины согнулась фигура, деформировалось тело от постоянного труда. Но она всегда улыбается. "Она всегда улыбается улыбкой Будды. Она там медитирует на этот мусор", — говорил Задорнов с восхищением.

"Ключик к пониманию в том, что не в злости счастье славянина", — резюмировал сатирик.

Ложный путь

Задорнов высмеивал еще один миф, активно навязываемый современной поп-культурой — образ "творца-бунтаря", который обязан ненавидеть свою страну и вечно быть в оппозиции.

Михаил Николаевич с иронией предложил тогда отказаться от наследия русской литературы, ведь ее создатели никогда не вписывались в этот образ. "Лермонтов был не самым лучшим в общении собеседником — тогда не читайте Лермонтова. Толстой тоже любил погулять по селам окрестным — тогда не читайте и его".

Для сатирика идея о том, что настоящий творец должен быть маргиналом — абсурд. Великие русские писатели и поэты никогда не были такими. Они любили Россию, они были частью ее жизни.

Задорнов видел в этом мифе ловушку. Современная поп-культура и либеральная интеллигенция навязывали образ "правильного" творца — вечно недовольного, вечно критикующего, вечно несчастного. Но по мнению сатирика, такой путь ведет только к саморазрушению.

"Градус агрессии очень высок, удивительно высок", — повторял он. И причина этой агрессии, по его мнению, не в политике или экономике. А в том, что люди пытаются следовать чужим моделям успеха и счастья, которые им не подходят.

Завещание

В финале разговора Задорнов оставил простое, но емкое завещание для всех, кто заблудился в мире злости и навязанных идеалов.

"Это я все время хочу людям объяснить — занимайтесь собою", — сказал он.

© Pexels/Martijn Adegeest Силуэт сердца © Pexels/Martijn Adegeest Силуэт сердца

В этом коротком призыве, по мнению сатирика, и заключается выход. Не искать врагов. Не злиться на весь мир. А заглянуть внутрь себя и найти свое дело. То место, где ты можешь быть полезен и где твоя энергия пойдет на созидание.