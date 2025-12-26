Рейтинг@Mail.ru
Японский депутат назвал условие возобновления сотрудничества с Россией - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 26.12.2025 (обновлено: 23:56 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/yaponiya-2064974041.html
Японский депутат назвал условие возобновления сотрудничества с Россией
Японский депутат назвал условие возобновления сотрудничества с Россией - РИА Новости, 26.12.2025
Японский депутат назвал условие возобновления сотрудничества с Россией
Япония готова рассмотреть восстановление сотрудничества с Россией после прекращения украинского конфликта, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T19:03:00+03:00
2025-12-26T23:56:00+03:00
в мире
япония
россия
украина
мунэо судзуки
андрей руденко
константин косачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797193377_0:19:640:379_1920x0_80_0_0_1fa3ce781fc0b7fbfe0e68ed32f529ca.jpg
https://ria.ru/20251226/mid-2064810642.html
япония
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797193377_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_dc2eea1e516867887c4bc15f0a0d32c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, украина, мунэо судзуки, андрей руденко, константин косачев
В мире, Япония, Россия, Украина, Мунэо Судзуки, Андрей Руденко, Константин Косачев
Японский депутат назвал условие возобновления сотрудничества с Россией

Судзуки: Токио готов возобновить сотрудничество с РФ после украинского конфликта

© РИА Новости / Ксения НакаМунэо Судзуки
Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Ксения Нака
Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Япония готова рассмотреть восстановление сотрудничества с Россией после прекращения украинского конфликта, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
В пятницу Судзуки находится с визитом в России, он встретился с заместителем главы российского МИД Андреем Руденко и сенатором Константином Косачевым.
"Премьер-министр Японии (Санаэ - ред.) Такаити делает приоритет на прекращении огня на Украине, и после этого Япония готова позитивно подумать над дальнейшим сотрудничеством с Россией", - сказал Судзуки.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
МИД призвал Японию отказаться от враждебной линии в отношении России
Вчера, 11:27
 
В миреЯпонияРоссияУкраинаМунэо СудзукиАндрей РуденкоКонстантин Косачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала