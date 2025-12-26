https://ria.ru/20251226/yaponiya-2064974041.html
Японский депутат назвал условие возобновления сотрудничества с Россией
Японский депутат назвал условие возобновления сотрудничества с Россией - РИА Новости, 26.12.2025
Японский депутат назвал условие возобновления сотрудничества с Россией
Япония готова рассмотреть восстановление сотрудничества с Россией после прекращения украинского конфликта, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T19:03:00+03:00
2025-12-26T19:03:00+03:00
2025-12-26T23:56:00+03:00
в мире
япония
россия
украина
мунэо судзуки
андрей руденко
константин косачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797193377_0:19:640:379_1920x0_80_0_0_1fa3ce781fc0b7fbfe0e68ed32f529ca.jpg
https://ria.ru/20251226/mid-2064810642.html
япония
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797193377_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_dc2eea1e516867887c4bc15f0a0d32c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия, украина, мунэо судзуки, андрей руденко, константин косачев
В мире, Япония, Россия, Украина, Мунэо Судзуки, Андрей Руденко, Константин Косачев
Японский депутат назвал условие возобновления сотрудничества с Россией
Судзуки: Токио готов возобновить сотрудничество с РФ после украинского конфликта