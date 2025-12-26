https://ria.ru/20251226/vsu-2064830719.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3395 военнослужащих ВСУ, четыре танка, в том числе танк Abrams производства США и танк... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:23:00+03:00
2025-12-26T12:23:00+03:00
2025-12-26T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
