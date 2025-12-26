Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр" - РИА Новости, 26.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 26.12.2025 (обновлено: 12:31 26.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3395 военнослужащих ВСУ, четыре танка, в том числе танк Abrams производства США и танк... РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
2025
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"

МО: ВСУ потеряли более 3395 боевиков и 4 танка в зоне действия войск "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУничтоженный танк "Леопард 1" ВСУ
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк "Леопард 1" ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3395 военнослужащих ВСУ, четыре танка, в том числе танк Abrams производства США и танк Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (признана в РФ террористической организацией) .
"На данном направлении противник потерял более 3395 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк Abrams производства США и танк Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
