Госпрограммы вооружения до 2036 года готовы к утверждению - РИА Новости, 26.12.2025
16:41 26.12.2025 (обновлено: 16:48 26.12.2025)
Госпрограммы вооружения до 2036 года готовы к утверждению
Госпрограммы вооружения до 2036 года готовы к утверждению
Параметры госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы рассчитаны и готовы к утверждению, говорится в справочных материалах к совещанию по госпрограмме вооружения, РИА Новости, 26.12.2025
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Госпрограммы вооружения до 2036 года готовы к утверждению

Госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы рассчитаны и готовы к утверждению

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкИстребитель Су-57Э
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Истребитель Су-57Э. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Параметры госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы рассчитаны и готовы к утверждению, говорится в справочных материалах к совещанию по госпрограмме вооружения, которое провёл президент РФ Владимир Путин.
"На декабрь 2025 года рассчитаны и готовы к утверждению параметры ГПВ на 2027–2036 годы", - говорится в материалах.
Производство патронов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Госпрограмма вооружений до 2036 года синхронизирована с развитием оборонки
