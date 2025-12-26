https://ria.ru/20251226/vooruzhenie-2064934691.html
Госпрограммы вооружения до 2036 года готовы к утверждению
Госпрограммы вооружения до 2036 года готовы к утверждению - РИА Новости, 26.12.2025
Госпрограммы вооружения до 2036 года готовы к утверждению
Параметры госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы рассчитаны и готовы к утверждению, говорится в справочных материалах к совещанию по госпрограмме вооружения, РИА Новости, 26.12.2025
Госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы рассчитаны и готовы к утверждению