Число волонтеров в Чувашии выросло в 3 раза благодаря поддержке Николаева

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Число добровольцев в Чувашии превысило 91 тысячу человек, что более чем в три раза выше показателя 2020 года, такой рост стал возможен благодаря системной поддержке волонтерства, созданной по инициативе главы республики Олега Николаева, сообщает пресс-служба главы региона.

В 2020 году их насчитывалось около 30 тысяч.

Особое внимание уделяется вовлечению пожилых участников, что позволяет объединить опыт старшего поколения с энергией молодежи. "Серебряное" волонтерство развивается в Чувашии в рамках программы "Активное долголетие". Цель — повысить качество и продолжительность социально активной жизни старшего поколения. Участниками программы уже стали свыше 100 тысяч пенсионеров — это более половины их общего числа в регионе.

Эти результаты были озвучены на заседании Совета по развитию добровольчества, где подвели итоги регионального проекта "Мы вместе" в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

"Мы целенаправленно развиваем это направление, наполняя его конкретными делами. Такая системная работа позволяет оказывать реальную поддержку нуждающимся", — приводит пресс-служба слова Николаева.

Он добавил, что эта помощь варьируется от адресных мер, в том числе для семей участников специальной военной операции, до организации многочисленных культурных, спортивных и общественных мероприятий.

Инфраструктура для волонтерского движения в регионе активно развивается. В рамках федерального проекта работает платформа "Добро.рф". Она объединяет все программы и меры поддержки добровольцев. Сегодня в республике работают 14 центров общественного развития "Добро.Центр", а три организации в этом году получили возможность открыть новые подобные площадки. Кроме того, в 2025 году был утвержден региональный перечень мер поддержки для волонтеров.

Николаев подчеркнул, что необходимо анализировать востребованность сервисов "Добро.рф". Эти данные должны лечь в основу управленческих решений для повышения эффективности работы этих инструментов.

"Важно перейти от теории к практике и проанализировать, как именно используются эти сервисы и какую реальную пользу они приносят", — отметил глава региона.

Он указал, что основная цель таких платформ — помогать волонтерам, и для этого критически важна обратная связь от пользователей, которая позволит постоянно улучшать функционал.

Глава республики поручил руководителю регионального управления по молодежной политике Алексею Иванову совместно с подведомственными организациями детально проработать использование цифровых сервисов. Николаев обозначил, что эта работа требует скоординированных усилий для превращения инструментов в действенный механизм поддержки добровольчества.

В течение года в Чувашии проходили мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которых приняли участие около 1,5 тысячи волонтеров. Они сопровождали исторические квесты, интеллектуальные игры и акции памяти.