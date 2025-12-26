Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты казанского "Зенита" в 11-й раз завоевали Суперкубок России
Волейбол
 
21:43 26.12.2025
Волейболисты казанского "Зенита" в 11-й раз завоевали Суперкубок России
Волейболисты казанского "Зенита" в 11-й раз завоевали Суперкубок России - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Волейболисты казанского "Зенита" в 11-й раз завоевали Суперкубок России
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли новосибирский "Локомотив" в финальном матче Суперкубка России, завершившегося в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Волейболисты казанского "Зенита" в 11-й раз завоевали Суперкубок России

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Волейболисты казанского "Зенита" обыграли новосибирский "Локомотив" в финальном матче Суперкубка России, завершившегося в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 3-1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21).
"Зенит" стал обладателем Суперкубка России в третий раз подряд и в 11-й раз в истории, что является рекордом турнира. "Локомотив" проиграл в матче за Суперкубок России в четвертый раз, все четыре раза новосибирцы уступали казанцам.
Суперкубок России проходил 25-26 декабря, впервые в истории в турнире принимали участие четыре команды. Турнир был посвящен памяти экс-тренера сборных СССР и России Вячеслава Платонова.
Новосибирский "Локомотив" вышел в финал Суперкубка России по волейболу
25 декабря, 18:08
25 декабря, 18:08
 
