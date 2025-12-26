https://ria.ru/20251226/volejbol-2064990947.html
Волейболисты казанского "Зенита" в 11-й раз завоевали Суперкубок России
Волейболисты казанского "Зенита" в 11-й раз завоевали Суперкубок России - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Волейболисты казанского "Зенита" в 11-й раз завоевали Суперкубок России
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли новосибирский "Локомотив" в финальном матче Суперкубка России, завершившегося в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T21:43:00+03:00
2025-12-26T21:43:00+03:00
2025-12-26T21:43:00+03:00
волейбол
спорт
россия
санкт-петербург
ссср
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
зенит (санкт-петербург)
локомотив (калининград)
россия
санкт-петербург
ссср
Волейболисты казанского "Зенита" в 11-й раз завоевали Суперкубок России
Волейболисты "Зенита" выиграли Суперкубок России, победив "Локомотив"