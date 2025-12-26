Валиева скрыта от посторонних: вот где можно увидеть чемпионку

Где и когда мы сможем снова увидеть Камилу Валиеву в деле? РИА Новости Спорт раскрывает турниры с возможным участием гениальной фигуристки.

"Оставлять карьеру в таком юном возрасте глупо"

Российский этап Гран-при 2021 года. Тогда, в бархатном ноябрьском Сочи, Валиева установила три сумасшедших мировых рекорда. И всем казалось, что это только начало эпохи потрясающе талантливой фигуристки. Но кто мог предположить, что совсем скоро все закончится...

В среду вся эта печальная четырехлетняя история осталась позади. Валиева вновь имеет право выступать в соревнованиях. Хотя здесь сразу же возникает вопрос – а точно имеет? Ведь, по решению CAS , фигуристке нужно было не просто "отбыть срок", но и вернуть медали и призовые, выигранные после дня сдачи положительной допинг-пробы. А эта тема была для Камилы табуированной – из-за чего однажды ее агент даже выгнал журналистку с пресс-подхода. Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердить, что фигуристка вернула награды, не смог. В пресс-службе организации сообщили, что ответят на этот вопрос позже, так как "офис до 5 января закрыт". Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на момент публикации материала на вопрос РИА Новости, выполнила ли Валиева условия выхода из дисквалификации, не ответило.

Впрочем, пока не заявлено обратного, примем за основу тот факт, что к продолжению карьеры Камиле больше ничего не препятствует. Полноценные тренировки фигуристка начала два месяца назад – так было можно. Ну а то, что возвращение в спорт у Валиевой в планах, заявляла она сама еще год назад. "Конечно, мысли есть, - говорила она. – Последнее выступление на чемпионате России было не самым удачным и хорошим для меня, имею в виду чемпионат России, поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей, себя, тренеров и, конечно, всех болельщиков".

"Набирает обороты семимильными шагами"

Только вот, говоря о "тренерах", Валиева, вероятно, еще не предполагала, что начнет камбэк не у Этери Тутберидзе , с которой работала до дисквалификации, а в группе Светланы Соколовской . Тем не менее, это весьма логично. Камила – звезда шоу Татьяны Навки , а именно в школе олимпийской чемпионки с нынешнего сезона работает со своими фигуристами Соколовская.

Камиле 19 лет, и, вероятно, у нее уже сформировалось свое восприятие тренировочного процесса, требующего некой свободы в принятии решений. Впрочем, сказать, что Соколовская мягкая и пушистая, нельзя. И не факт, что спортсменка за два месяца работы уже притерлась к новому тренеру. Весьма показательно, что ни одного комментария в медийное пространство ни от Соколовской, ни от Валиевой о том, как идет процесс, за все это время не просочилось. Даже в телеэфире, общение с которым у фигуристов и тренеров едва ли не обязаловка, Светлана Владимировна отказалась говорить о Камиле. Сколько Алексей Ягудин , бравший у специалиста интервью, ни настаивал, ничего кроме фраз "следующий вопрос" и "мне пока нечего сказать", он не добился.

Что ж, тогда, чтобы узнать, как у Валиевой дела в тренировочном процессе, остается полагаться только на слова тех, кто готов чем-либо поделиться – ну и на собственные глаза. В эти дни она выступает в шоу Навки "Щелкунчик", где уже второй год играет роль Крысиной королевы. Роль далеко не главную, но достаточную для того, чтобы и попрыгать, и повращаться, и дорожки шагов показать. С вращениями и шагами понятно – их Камила делать не разучилась, а вот прыжки пока под вопросом. Идеальные тройные получаются не всегда, хотя, безусловно, здесь надо учитывать, что шоу проходят в темноте, и фигуристы выступают в костюмах, по удобству далеких от соревновательных.

Тем не менее, в выступлениях последнего времени Валиева демонстрировала и тройной тулуп, и тройной флип, и аксель в два с половиной оборота, а относительно недавно – и каскад из двух тройных прыжков. Понятно, что для фигуристки, когда-то владевшей акселем в три с половиной оборота и двумя разными четверными, звучит несерьезно. Но и время идет. Только оно покажет, сможет ли Камила хотя бы приблизится к уровню четырехлетней давности. Пока же и восстановление всех тройных станет хорошим достижением после почти двухлетней паузы (до января 2024 года она выступала в турнирах, ожидая итогового вердикта Спортивного арбитражного суда ).

"Очень сложно оценить форму Камилы в рамках шоу, где присутствуют спецэффекты, сложный костюм, декорации, - отметил хореограф Петр Чернышев , говоря о выступлениях фигуристки в "Щелкунчике". – На тренировках, я знаю, Камила семимильными шагами набирает обороты". Ну а Навка подчеркнула, что Валиева – "величайшая спортсменка, которой на сегодняшний день по потенциалу нет равных". "Мы всей нашей большой командой делаем все возможное, чтобы она защищала честь нашей страны на всех соревнованиях мирового уровня", - заявила олимпийская чемпионка.

Артистизм не "проотдыхаешь"

Пока такие слова звучат как серьезный аванс – тем более что на международную арену Валиева вряд ли сможет попасть до того момента, как будут отменены все санкции. Не стоит рассчитывать, что ISU ей даст нейтральный статус. Но и для участия во внутрироссийских турнирах ей еще нужно собрать программы, что называется, в кучку. И с этим тоже могут возникнуть сложности. Источник РИА Новости сообщал, что постановка этих программ идет, но вот когда Валиева сможет их начать выкатывать – вопрос открытый. Очевидно, что речь об участии в турнирах пойдет только после того, как Камила обретет боевую форму. Поскольку полноценной летней подготовки у нее не было, наиболее вероятен вариант, что в классических турнирах мы увидим ее только в следующем сезоне. По итогу стандартного для фигуриста цикла "сборы – контрольные прокаты – старт".

Но нельзя исключать, что Валиева и ее тренер решат показаться на каком-либо из турниров официального календаря. Да, основные старты сезона, кроме Финала Гран-при России, куда Камила не попадает по регламенту, позади. Но есть турниры локального характера – например, на призы Елены Анатольевны Чайковской в конце января, памяти Игоря Русакова в феврале (оба в Москве) и ряд других. Если возникнет необходимость – заявиться на эти соревнования Валиева сможет без проблем.

Но куда более вероятно выступление Камилы в турнирах нестандартного формата, которые появились в календаре в последние годы. Например, в "Русском вызове", который пройдет в конце марта в Москве. Там участники демонстрируют шоу-программы, в которых количество прыжков не имеет никакого значения. От них требуется артистизм и умение интерпретировать образ – а этими качествами Валиева владеет на все сто, и их, как говорится, не "проотдыхаешь". Кстати, в самом первом турнире шоу-программ Камила участвовала и запомнилась ярким перевоплощением в Шаманку.

Также в марте состоится традиционный командный Кубок Первого канала. Его участников отбирают по выступлениям в сезоне, но исключать, что для Валиевой предусмотрят некое подобие wild card, нельзя. Ее участие было бы очень на руку организаторам турнира, в последнее время, как кажется, слегка завязшего в застойном формате. Но, опять же, Камиле нужно будет откатать там как минимум одну полноценную программу с прыжками, хотя бы короткую. Если она не будет чувствовать себя готовой, то, скорее, ограничится либо выступлением с показательным номером, либо активностями вне льда. Выходить и "разваливаться на куски" ей явно незачем.