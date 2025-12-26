Рейтинг@Mail.ru
08:09 26.12.2025
Сеченовский университет определил семь типов отдыха для человека
Сеченовский университет определил семь типов отдыха для человека
Сеченовский университет определил семь типов отдыха для человека

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сеченовский университет определил семь типов отдыха для человека, среди которых физический, эмоциональный, социальный, творческий и сенсорный, сообщил РИА Новости врач Алексей Коваленко.
"Надо понимать, что отдых отдыху рознь. Если мы спросим у людей, как вы отдыхаете, все скажут, что надо отдыхать физически - это тот же сон, расслабление, в ванне полежать. Или умственный отдых - взять и перестать выполнять какие-то сверхъестественные задачи. На самом деле помимо этих двух существуют еще пять видов отдыха", - сказал Коваленко.
Отпуск - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Эксперт рассказала, у кого в России самый продолжительный отпуск
19 мая, 02:53
Третий тип отдыха, по словам врача, эмоциональный. Он необходим тем, кто страдает от накопившегося стресса. Такой отдых может заключаться в ведении дневника, общении с близкими и в других вещах, способствующих эмоциональной разрядке.
Социальный отдых также нужен человеку, отметил Коваленко. В это время можно получить позитивные эмоции, например от встречи в кафе с друзьями или от времени, проведенного с близкими дома. Также важен творческий отдых, включающий в себя креативные занятия: посещение музеев, чтение книг, рисование, рукоделие.
Врач также выделил наиболее актуальный сегодня вид отдыха - сенсорный. Во время него человек ограничивает поток сенсорной информации, уменьшает время, проведенное в интернете, социальных сетях, на какое-то время отказывается от гаджетов.
Седьмой вид отдыха - духовный. По словам Коваленко, в моменте человек может воздействовать на свое психическое здоровье и чувство удовлетворенности жизнью. Во время такого отдыха человек погружается в философские рассуждения, занятия медитацией и волонтерство.
Мальдивы по цене Турции. Как меняется отдых на райских островах
10 ноября, 08:00
Мальдивы по цене Турции. Как меняется отдых на райских островах
10 ноября, 08:00
 
