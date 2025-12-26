МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сеченовский университет определил семь типов отдыха для человека, среди которых физический, эмоциональный, социальный, творческий и сенсорный, сообщил РИА Новости врач Алексей Коваленко.

"Надо понимать, что отдых отдыху рознь. Если мы спросим у людей, как вы отдыхаете, все скажут, что надо отдыхать физически - это тот же сон, расслабление, в ванне полежать. Или умственный отдых - взять и перестать выполнять какие-то сверхъестественные задачи. На самом деле помимо этих двух существуют еще пять видов отдыха", - сказал Коваленко.

Третий тип отдыха, по словам врача, эмоциональный. Он необходим тем, кто страдает от накопившегося стресса. Такой отдых может заключаться в ведении дневника, общении с близкими и в других вещах, способствующих эмоциональной разрядке.

Социальный отдых также нужен человеку, отметил Коваленко. В это время можно получить позитивные эмоции, например от встречи в кафе с друзьями или от времени, проведенного с близкими дома. Также важен творческий отдых, включающий в себя креативные занятия: посещение музеев, чтение книг, рисование, рукоделие.

Врач также выделил наиболее актуальный сегодня вид отдыха - сенсорный. Во время него человек ограничивает поток сенсорной информации, уменьшает время, проведенное в интернете, социальных сетях, на какое-то время отказывается от гаджетов.