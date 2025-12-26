Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян

Этери Тутберидзе заявила, что ее ученице Аделии Петросян выступать на Олимпиаде без элементов ультра-си "нет никакого смысла". РИА Новости Спорт рассказывает об уровне опасности для трехкратной чемпионки России на Играх в Италии.

"Нет стабильных тройных — и все это в панике"

Элементы ультра-си всегда считались главной силой единственной российской участницы Олимпийских игр в женском одиночном катании. Были времена, когда Петросян исполняла и четверной риттбергер, и четверной флип, но в последнее время остановилась на исполнении двух элементов повышенной сложности — акселя в три с половиной оборота и четверного тулупа. Причем — это важно — в короткой программе можно исполнять только "триксель". Четверные в женских соревнованиях разрешены только в произвольном прокате.

Но все изменилось в тот момент, когда Петросян получила травму. Из-за этого в межсезонье вместо полноценной подготовки ей пришлось лечиться. Тутберидзе уже рассказывала, что был момент, когда Аделия хотела отказаться от участия в олимпийском отборе — и остановило ее только то, что запасная российская участница квалификации на Игры, Алина Горбачева , тоже испытывала проблемы со здоровьем.

В интервью ОККО тренер Петросян добавила шокирующих подробностей. "Мы исходим от той травмы, которая была, когда вообще казалось, что мы не сможем кататься, — призналась Тутберидзе. — Потом кататься разрешили, но оказалось, что у нас нет стабильных тройных. И все это в панике".

Аделия в итоге сумела восстановить тройные прыжки к олимпийскому отборочному турниру в Пекине, который прошел в сентябре, и выиграла его. Но серьезных соперниц там было только двое — бельгийка Луна Хендрикс и представляющая Грузию Анастасия Губанова . Ни та, ни другая, скорее всего, на Олимпиаде претендовать на медали не будут. Оценки же Петросян получила сравнимые с этими фигуристками. И это означает, что для борьбы за пьедестал Игр в Италии российской фигуристке нужны дополнительные козыри.

Оценки во "внутрироссийском котле" значения не имеют

Увы, значительной части этих самых козырей Аделию лишил Международный союз конькобежцев (ISU) . Год назад, с барского плеча выделяя россиянам по одной квоте в олимпийскую квалификацию на каждую из четырех дисциплин (а по факту допустили, кроме Петросян, только Петра Гуменника ), ISU постановил, что ни в каких международных турнирах, кроме отбора на Игры и самой Олимпиады, наши фигуристы участвовать по ходу сезона не могут. В тот момент на фоне радости хоть за какой-то допуск не все сразу сообразили, что этот пункт — ключевой из тех, что может лишить российских участников осязаемых шансов на олимпийские награды.

Логика здесь не столь очевидна для болельщиков, следящих за фигурным катанием, что называется, от Олимпиады к Олимпиаде, но абсолютно понятна для варящихся внутри этого вида спорта. Так называемые компоненты — вторая оценка выступления фигуриста, когда-то называвшаяся артистической — имеет свойство расти от старта к старту по ходу сезона. От одного турнира категории "Б" к другому, от первого этапа Гран-при ко второму, и так далее. Пиковых значений компоненты традиционно достигают к Олимпийским играм и чемпионату мира.

© Фото : Коллаж РИА Новости + Getty Images Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян © Фото : Коллаж РИА Новости + Getty Images Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян

Недопуск Петросян и Гуменника можно было бы оспорить в Спортивном арбитражном суде и, по примеру нескольких других наших федераций, иск выиграть. Тогда бы российские фигуристы прогрессировали на глазах иностранных судей, и их оценки точно так же бы росли. Но поскольку отстранение сохраняется, нашим спортсменам приходится продолжать вариться во внутрироссийском котле. А оценки, которые они здесь получают, для международных судей особого значения не имеют.

Ориентироваться они скорее будут на те баллы, которые российские фигуристы получили на единственном своем старте за рубежом — олимпийской квалификации в Пекине. А там у Аделии — 209,63 балла, и это только десятый результат в топ-листе сезона. По компонентам же на том турнире Петросян была даже не сильнейшей. И нет оснований полагать, что на Олимпиаде судьи расщедрятся на более высокую вторую оценку.

Наконец, против наших участников Игр — еще один, не менее важный фактор. Стартовые протоколы формируются по рейтингу ISU — а он у Петросян и Гуменника ввиду почти четырехлетнего недопуска отсутствует. А это означает, что в короткой программе российским фигуристам придется выступать в первой группе участников. Наряду с представителями тех стран, где, мягко говоря, кататься не умеют вовсе. Исходя из той же вышеозвученной логики, высоких оценок за компоненты в такой компании нашим спортсменам ждать не стоит.

Как же надо будет рисковать?

Вот и получается, что единственный способ заявить о себе как о претенденте на медали для Петросян — выстрелить уже в короткой программе такими техническими элементами, которых нет у соперниц. Еще совсем недавно тройной аксель под эту категорию подходил. Но в последнее время несколько иностранных фигуристок его запрыгали достаточно стабильно. Здесь можно назвать и американку Эмбер Гленн, и японку Ами Накаи, а недавно видео исполнения акселя в три с половиной оборота выложила и действующая чемпионка мира из США Алиса Лю, владевшая этим прыжком в юниорах.

© Getty Images / Boston Globe Фигуристка Алиса Лю © Getty Images / Boston Globe Фигуристка Алиса Лю

Тем не менее, другого пути, кроме как чисто исполнять "триксель" в короткой программе на Олимпиаде, у Аделии нет. Только в этом случае она сможет попасть в произвольной программе в группу сильнейших, где и пойдет борьба за награды. И это понимает, безусловно, как сама фигуристка, ставящая перед собой задачу завоевать олимпийское золото (оно стоит на заставке ее смартфона), так и ее тренер.

« "Кататься на Олимпиаде без ультра-си не имеет никакого смысла, — констатировала Тутберидзе. — Мы будем начинать в первой разминке, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться. Нет таких прыжков (кроме тройного акселя), которые бы перекрыли разницу в компонентах между лидерами и нами".

Каковы шансы на успешное исполнение Аделией на Олимпиаде короткой программы с тройным акселем? Безусловно, реальные. На чемпионате России в Санкт-Петербурге прокат с этим элементом фигуристке удался. Но Тутберидзе признает — стабильности у Петросян с ультра-си пока нет.

« "(Тройной) аксель, я бы сказала, у нас такой посещающий прыжок. Он нас то посещает, то нет. На чемпионате России он нас посетил в короткой программе, а в произвольной посетил, но отобрал все оставшиеся силы на тулупы", — констатировала тренер, имея в виду неудачный прокат Аделии во второй день соревнований.

По этой причине Тутберидзе добавляет — окончательного решения по компоновке программ пока нет. "Если аксель так и останется посещающим прыжком, то, наверное, сфокусируемся на четверных тулупах", — отметила специалист. Но здесь, по всей видимости, она имеет в виду количество элементов ультра-си в произвольной программе. В короткой, где четверные не предусмотрены, рисковать с тройным акселем все равно придется. И если риск оправдается, то Петросян войдет в число промежуточных лидеров, а тогда появится и тактическая гибкость в произвольной.

А там, если стопроцентной уверенности в "трикселе" не будет, вполне рабочим вариантом станет прокат с двумя четверными прыжками. Ими российская фигуристка сможет компенсировать отставание в компонентах от японок и американок. Но потребуется только чистый прокат. Других вариантов, скорее всего, не останется.