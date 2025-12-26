Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Фигурное катание
 
13:15 26.12.2025 (обновлено: 14:26 26.12.2025)
Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян
Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Фигурное катание, Аделия Петросян, Этери Тутберидзе, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026

Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян

Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Этери Тутберидзе заявила, что ее ученице Аделии Петросян выступать на Олимпиаде без элементов ультра-си "нет никакого смысла". РИА Новости Спорт рассказывает об уровне опасности для трехкратной чемпионки России на Играх в Италии.

"Нет стабильных тройных — и все это в панике"

Элементы ультра-си всегда считались главной силой единственной российской участницы Олимпийских игр в женском одиночном катании. Были времена, когда Петросян исполняла и четверной риттбергер, и четверной флип, но в последнее время остановилась на исполнении двух элементов повышенной сложности — акселя в три с половиной оборота и четверного тулупа. Причем — это важно — в короткой программе можно исполнять только "триксель". Четверные в женских соревнованиях разрешены только в произвольном прокате.
Но все изменилось в тот момент, когда Петросян получила травму. Из-за этого в межсезонье вместо полноценной подготовки ей пришлось лечиться. Тутберидзе уже рассказывала, что был момент, когда Аделия хотела отказаться от участия в олимпийском отборе — и остановило ее только то, что запасная российская участница квалификации на Игры, Алина Горбачева, тоже испытывала проблемы со здоровьем.
В интервью ОККО тренер Петросян добавила шокирующих подробностей. "Мы исходим от той травмы, которая была, когда вообще казалось, что мы не сможем кататься, — призналась Тутберидзе. — Потом кататься разрешили, но оказалось, что у нас нет стабильных тройных. И все это в панике".
Аделия в итоге сумела восстановить тройные прыжки к олимпийскому отборочному турниру в Пекине, который прошел в сентябре, и выиграла его. Но серьезных соперниц там было только двое — бельгийка Луна Хендрикс и представляющая Грузию Анастасия Губанова. Ни та, ни другая, скорее всего, на Олимпиаде претендовать на медали не будут. Оценки же Петросян получила сравнимые с этими фигуристками. И это означает, что для борьбы за пьедестал Игр в Италии российской фигуристке нужны дополнительные козыри.
Оценки во "внутрироссийском котле" значения не имеют

Увы, значительной части этих самых козырей Аделию лишил Международный союз конькобежцев (ISU). Год назад, с барского плеча выделяя россиянам по одной квоте в олимпийскую квалификацию на каждую из четырех дисциплин (а по факту допустили, кроме Петросян, только Петра Гуменника), ISU постановил, что ни в каких международных турнирах, кроме отбора на Игры и самой Олимпиады, наши фигуристы участвовать по ходу сезона не могут. В тот момент на фоне радости хоть за какой-то допуск не все сразу сообразили, что этот пункт — ключевой из тех, что может лишить российских участников осязаемых шансов на олимпийские награды.
Логика здесь не столь очевидна для болельщиков, следящих за фигурным катанием, что называется, от Олимпиады к Олимпиаде, но абсолютно понятна для варящихся внутри этого вида спорта. Так называемые компоненты — вторая оценка выступления фигуриста, когда-то называвшаяся артистической — имеет свойство расти от старта к старту по ходу сезона. От одного турнира категории "Б" к другому, от первого этапа Гран-при ко второму, и так далее. Пиковых значений компоненты традиционно достигают к Олимпийским играм и чемпионату мира.
Недопуск Петросян и Гуменника можно было бы оспорить в Спортивном арбитражном суде и, по примеру нескольких других наших федераций, иск выиграть. Тогда бы российские фигуристы прогрессировали на глазах иностранных судей, и их оценки точно так же бы росли. Но поскольку отстранение сохраняется, нашим спортсменам приходится продолжать вариться во внутрироссийском котле. А оценки, которые они здесь получают, для международных судей особого значения не имеют.
Ориентироваться они скорее будут на те баллы, которые российские фигуристы получили на единственном своем старте за рубежом — олимпийской квалификации в Пекине. А там у Аделии — 209,63 балла, и это только десятый результат в топ-листе сезона. По компонентам же на том турнире Петросян была даже не сильнейшей. И нет оснований полагать, что на Олимпиаде судьи расщедрятся на более высокую вторую оценку.
Наконец, против наших участников Игр — еще один, не менее важный фактор. Стартовые протоколы формируются по рейтингу ISU — а он у Петросян и Гуменника ввиду почти четырехлетнего недопуска отсутствует. А это означает, что в короткой программе российским фигуристам придется выступать в первой группе участников. Наряду с представителями тех стран, где, мягко говоря, кататься не умеют вовсе. Исходя из той же вышеозвученной логики, высоких оценок за компоненты в такой компании нашим спортсменам ждать не стоит.
Как же надо будет рисковать?

Вот и получается, что единственный способ заявить о себе как о претенденте на медали для Петросян — выстрелить уже в короткой программе такими техническими элементами, которых нет у соперниц. Еще совсем недавно тройной аксель под эту категорию подходил. Но в последнее время несколько иностранных фигуристок его запрыгали достаточно стабильно. Здесь можно назвать и американку Эмбер Гленн, и японку Ами Накаи, а недавно видео исполнения акселя в три с половиной оборота выложила и действующая чемпионка мира из США Алиса Лю, владевшая этим прыжком в юниорах.
Тем не менее, другого пути, кроме как чисто исполнять "триксель" в короткой программе на Олимпиаде, у Аделии нет. Только в этом случае она сможет попасть в произвольной программе в группу сильнейших, где и пойдет борьба за награды. И это понимает, безусловно, как сама фигуристка, ставящая перед собой задачу завоевать олимпийское золото (оно стоит на заставке ее смартфона), так и ее тренер.
«
"Кататься на Олимпиаде без ультра-си не имеет никакого смысла, — констатировала Тутберидзе. — Мы будем начинать в первой разминке, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться. Нет таких прыжков (кроме тройного акселя), которые бы перекрыли разницу в компонентах между лидерами и нами".
Каковы шансы на успешное исполнение Аделией на Олимпиаде короткой программы с тройным акселем? Безусловно, реальные. На чемпионате России в Санкт-Петербурге прокат с этим элементом фигуристке удался. Но Тутберидзе признает — стабильности у Петросян с ультра-си пока нет.
«
"(Тройной) аксель, я бы сказала, у нас такой посещающий прыжок. Он нас то посещает, то нет. На чемпионате России он нас посетил в короткой программе, а в произвольной посетил, но отобрал все оставшиеся силы на тулупы", — констатировала тренер, имея в виду неудачный прокат Аделии во второй день соревнований.
По этой причине Тутберидзе добавляет — окончательного решения по компоновке программ пока нет. "Если аксель так и останется посещающим прыжком, то, наверное, сфокусируемся на четверных тулупах", — отметила специалист. Но здесь, по всей видимости, она имеет в виду количество элементов ультра-си в произвольной программе. В короткой, где четверные не предусмотрены, рисковать с тройным акселем все равно придется. И если риск оправдается, то Петросян войдет в число промежуточных лидеров, а тогда появится и тактическая гибкость в произвольной.
А там, если стопроцентной уверенности в "трикселе" не будет, вполне рабочим вариантом станет прокат с двумя четверными прыжками. Ими российская фигуристка сможет компенсировать отставание в компонентах от японок и американок. Но потребуется только чистый прокат. Других вариантов, скорее всего, не останется.
Во всем разнообразии олимпийских сценариев ясно одно: в ближайший месяц Петросян продолжит процесс восстановления элементов ультра-си. И какие из прыжков фигуристка будет исполнять на Олимпиаде, она и тренеры решат уже по их готовности.
 
Фигурное катание, Аделия Петросян, Этери Тутберидзе, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
 
