В Турции выдали ордер на арест 14 футболистов по делу о незаконных ставках

По информации источника, среди подозреваемых 14 футболистов, совершавших ставки против своей команды, бывший генеральный директор футбольного клуба "Галатасарай" Эрден Тимур, еще один подозреваемый, имевший подозрительные финансовые операции и счет для ставок. На данный момент задержаны 24 человека, еще один находится в тюрьме за другое преступление.

В конце октября президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно. Позже стало известно, что федерация подозревает 1024 игрока в совершении ставок. Они были вызваны в дисциплинарный комитет в соответствии с уставом федерации. 102 игрока получили дисквалификации на сроки от 45 дней до одного года.