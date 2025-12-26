https://ria.ru/20251226/turtsija-2064777562.html
В Турции выдали ордер на арест 14 футболистов по делу о незаконных ставках
В Турции выдали ордер на арест 14 футболистов по делу о незаконных ставках
Прокуратура Стамбула в рамках расследования о незаконных ставках в турецком футболе выдала ордер на арест 29 человек, включая 14 игроков, сообщает TRT Haber. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Прокуратура Стамбула в рамках расследования о незаконных ставках в турецком футболе выдала ордер на арест 29 человек, включая 14 игроков, сообщает TRT Haber
.
По информации источника, среди подозреваемых 14 футболистов, совершавших ставки против своей команды, бывший генеральный директор футбольного клуба "Галатасарай" Эрден Тимур, еще один подозреваемый, имевший подозрительные финансовые операции и счет для ставок. На данный момент задержаны 24 человека, еще один находится в тюрьме за другое преступление.
В конце октября президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно. Позже стало известно, что федерация подозревает 1024 игрока в совершении ставок. Они были вызваны в дисциплинарный комитет в соответствии с уставом федерации. 102 игрока получили дисквалификации на сроки от 45 дней до одного года.
В ноябре Хаджиосманоглу заявил, что в результате скандала с незаконными ставками из Турции
за границу было вывезено 52 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что TFF начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА)
о продлении на 15 дней зимнего трансферного окна для клубов страны в связи с возможными кадровыми потерями.