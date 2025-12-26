Рейтинг@Mail.ru
В Турции выдали ордер на арест 14 футболистов по делу о незаконных ставках
09:36 26.12.2025
В Турции выдали ордер на арест 14 футболистов по делу о незаконных ставках
Прокуратура Стамбула в рамках расследования о незаконных ставках в турецком футболе выдала ордер на арест 29 человек, включая 14 игроков, сообщает TRT Haber. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T09:36:00+03:00
2025-12-26T09:36:00+03:00
стамбул
турция
стамбул
турция
В Турции выдали ордер на арест 14 футболистов по делу о незаконных ставках

Сотрудник полиции Турции
Сотрудник полиции Турции. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Прокуратура Стамбула в рамках расследования о незаконных ставках в турецком футболе выдала ордер на арест 29 человек, включая 14 игроков, сообщает TRT Haber.
По информации источника, среди подозреваемых 14 футболистов, совершавших ставки против своей команды, бывший генеральный директор футбольного клуба "Галатасарай" Эрден Тимур, еще один подозреваемый, имевший подозрительные финансовые операции и счет для ставок. На данный момент задержаны 24 человека, еще один находится в тюрьме за другое преступление.
В конце октября президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно. Позже стало известно, что федерация подозревает 1024 игрока в совершении ставок. Они были вызваны в дисциплинарный комитет в соответствии с уставом федерации. 102 игрока получили дисквалификации на сроки от 45 дней до одного года.
В ноябре Хаджиосманоглу заявил, что в результате скандала с незаконными ставками из Турции за границу было вывезено 52 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что TFF начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о продлении на 15 дней зимнего трансферного окна для клубов страны в связи с возможными кадровыми потерями.
