Что посмотреть по ТВ на Новый год 2026

МОСКВА – РИА Новости. Телеканалы подготовили специальную программу на Новый год. В сетках значатся как традиционный "Голубой огонек", новые шоу и юмористические передачи, так и новогодние фильмы, как знакомые на протяжении десятилетий, так и выпущенные недавно. Что посмотреть по ТВ в ночь с 31 декабря на 1 января – в материале РИА Новости.

Программа передач на ночь 31 декабря — 1 января

Многие россияне традиционно остаются дома, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Российские телеканалы подготовили для аудитории программу новогодних передач и фильмов на любой вкус.

Расписание по каналам

На федеральных каналах по ежегодной традиции собрана подборка праздничных шоу и картин. Рассказываем, какой сюрприз подготовили зрителям в новогоднюю ночь.

Первый канал

В ночь с 31 декабря на 1 января, до и после боя курантов, телезрителей ждет “Новогодняя ночь на Первом канале”. В этом году продюсеры обещают удивить аудиторию чем-то особенным по важному поводу: 30-летию Первого канала. В записи передачи приняли участие именитые артисты и ведущие, в том числе Филипп Киркоров, Пелагея, Юлия Барановская, Яна Чурикова, Николай Цискаридзе и другие.

В течение последнего дня 2025 года на Первом канале можно будет посмотреть советские фильмы, среди которых “Девчата”, “Карнавальная ночь”, “Золушка”, “Бриллиантовая рука”, “Иван Васильевич меняет профессию” и другие.

Время Программа Жанр 19:40 Фильм “Иван Васильевич меняет профессию” Комедия 21:10 Новогодняя ночь на Первом Концерт 23:55 Обращение Президента Официальное 00:00 Новогодняя ночь на Первом Концерт 06:10 Фильм “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика” Комедия 07:25 Фильм “Служебный роман” Комедия, романтика 10:00 Новости Информационный 10:15 Фильм “Москва слезам не верит” Комедия, романтика 12:00 Новости Информационный 12:15 Фильм “Москва слезам не верит” Комедия, романтика 13:00 Новогодний “Мечталлион” Лотерея 13:55 “Наш Новый год”. Большой праздничный концерт Концерт 15:25 Фильм “Иван Васильевич меняет профессию” Комедия 16:55 “Сегодня вечером”. Новогодний выпуск Ток-шоу 18:00 Вечерние новости Информационный 18:20 “Сегодня вечером”. Новогодний выпуск Ток-шоу 19:35 Новогоднее “Золотое кольцо”. Надежда и Григорий Кадышевы Концерт 21:00 “Время” Информационный 21:30 Фильм “Елки 11” Комедия, семейный 23:00 Концерт “Жванецкий” Концерт

Россия-1

Любимые многими советские картины будут транслироваться и по телеканалу Россия-1. 31 декабря 2025 года зрители смогут увидеть такие фильмы, как “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”, “Девчата”, “Ирония судьбы, или С легким паром!”, “Любовь и голуби и другие”. Также покажут и современное семейное кино, например, “Чебурашка”. А в полночь зрителей ожидает традиционный “Голубой огонек” с участием многих звезд отечественной эстрады.

Время Программа Жанр 18:00 Фильм “Чебурашка” Комедия, семейный 19:55 Фильм “Чебурашка. Новый год” Комедия, семейный 20:00 “Вести” Информационный 20:30 “Песни от всей души” Концерт 23:55 Обращение Президента Официальное 00:00 Новогодний Голубой огонек - 2026 Концерт 06:20 Фильм “Ирония судьбы, или С легким паром!” Романтика, драма 09:30 Фильм “Любовь и голуби” Комедия, романтика 11:20 Фильм “Бриллиантовая рука” Комедия, приключения 13:05 Фильм “Одесский пароход” Комедия 14:30 Фильм “Джентльмены удачи” Комедия 16:00 Песня года Концерт 17:50 Фильм “Чебурашка. Новый год” Комедия, семейный 18:00 Фильм “Чебурашка” Комедия, семейный 19:50 Фильм “Чебурашка. Выходной” Комедия, семейный 20:00 Вести Информационный 20:50 Вести. Местное время Информационный 21:00 Фильм “Финист. Первый богатырь” Приключения, фэнтези 23:00 Фильм “Холоп 2” Комедия, драма

НТВ

На телеканале НТВ в праздничную ночь приглашают зрителей на “Новогоднее новоселье” в новый телекомплекс. В программе примут участие популярные знаменитости и сотрудники канала. Они представят зрителям несколько захватывающих историй, продемонстрируют красочные номера и споют известные хиты.

Время Программа Жанр 19:00 “Звезды”. Финал Концерт 22:00 Новогоднее новоселье НТВ Концерт 23:55 Обращение Президента Официальное 00:00 Новогоднее новоселье НТВ Концерт 04:00 “Следствие вели…” в Новый год Художественно- документальный 04:50 Фильм “Папаши” Комедия 08:20 “У нас выигрывают!” Лотерея 09:00 Фильм “Люби меня” Комедия 10:20 “Следствие вели…”. Новогодние расследования Художественно- документальный 12:00 Фильм “Первый отдел” Детектив 15:30 “Золотой граммофон. Юбилейный концерт. Лучшее за 30 лет” Концерт 16:30 “Новогодний миллиард” Лотерея 18:00 “Золотой граммофон. Юбилейный концерт. Лучшее за 30 лет” Концерт 19:00 Сегодня Информационный 19:25 “Золотой граммофон. Юбилейный концерт. Лучшее за 30 лет” Концерт 21:00 “Аватар”. Финал Шоу 23:50 Фильм “Это мой папа” Мелодрама

СТС

Телеканал СТС 31 декабря 2025 года и 1 января 2026-го традиционно устроит марафон развлекательного шоу “Уральские пельмени”. Зрители смогут увидеть как старые, так и новые выпуски передачи.

Время Программа Жанр 06:00 “Уральские пельмени” Юмористическое шоу 23:55 Обращение Президента Официальное 00:05 “Уральские пельмени” Юмористическое шоу

ТНТ

Зрителям телеканала ТНТ в последний день уходящего года предлагается посмотреть народную комедию “Праздники”. В вечернем эфире значатся ремейки популярного советского кино: “СамоИрония судьбы”, “Иван Васильевич меняет все” и “Небриллиантовая рука”. После полуночи, 1 января, телеканал устраивает марафон шоу Comedy Club.

© ТНТ Логотип ТНТ © ТНТ Логотип ТНТ. Архивное фото

Время Программа Жанр 08:00 Сериал “Праздники” Комедия 12:55 “Однажды в России” Юмористическое шоу 13:50 Фильм “СамоИрония судьбы” Комедия 15:25 Фильм “Иван Васильевич меняет все” Комедия 17:55 Фильм “Небриллиантовая рука” Комедия 20:30 Фильм “Невероятные приключения Шурика” Комедия 23:00 Comedy Club Юмористическое шоу 23:55 Обращение Президента Официальное 00:05 Comedy Club Юмористическое шоу 00:50 Фильм “Невероятные приключения Шурика” Комедия 02:25 Comedy Club Юмористическое шоу 09:35 Фильм “Подарок с характером” Комедия 11:05 Фильм “Звезды в Сибири” Комедия 12:25 Фильм “Совсем ошалели” Комедия 14:00 Фильм “Небриллиантовая рука” Комедия 16:40 Фильм “Невероятные приключения Шурика” Комедия 19:00 Фильм “СамоИрония судьбы” Комедия 20:20 Фильм “Иван Васильевич меняет все” Комедия 22:00 Comedy Club Юмористическое шоу

Особые события и премьеры

В новогоднюю ночь 2026 телезрителей ждет несколько премьер. По Первому каналу покажут праздничный музыкальный фильм "Хозяйка нейросети". А ТНТ порадует зрителей громкой премьерой ремейка фильма “Невероятные приключения Шурика”. Телеканал Россия-1 традиционно порадует аудиторию концертом “Песня года” с участием любимых знаменитостей.

Новогодние шоу и концерты

Традиции новогодних шоу и концертов не меняются год от года. Рассказываем подробности о том, что смогут посмотреть зрители в ночь наступления Нового 2026 года.

Голубой огонёк

В новогоднем Голубом огоньке на телеканале Россия-1 можно будет увидеть выступления мэтров эстрады и молодых исполнителей. В программе не 2026 год заявлены Григорий Лепс, Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Николай Басков, SHAMAN, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Валерия, Лариса Долина, Алсу, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Сосо Павлиашвили, Пелагея и другие знаменитости. Почетными гостями передачи станут военные корреспонденты и герои специальной военной операции

© Пресс-служба телеканала «Россия 1» Перейти в медиабанк Певица София Ротару во время съемок программы "Новогодний голубой огонек" на телеканале "Россия 1" © Пресс-служба телеканала «Россия 1» Перейти в медиабанк Певица София Ротару во время съемок программы "Новогодний голубой огонек" на телеканале "Россия 1". Архивное фото

Новогодняя ночь на Первом

Концепцией Новогодней ночи в 2026 году станут сочетание энергии и движения: под стать символу наступающего года, Красной Огненной лошади. Ведущими мероприятия станут Яна Чурикова, Максим Аверин, Юлианна Караулова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Николай Цискаридзе и Константин Панюшкин. Зрителей ждут яркие музыкальные номера и выступления популярных артистов.

Юмористические шоу

Праздничными выпусками развлекательных программ традиционно порадуют зрителей каналы СТС и ТНТ. Первый покажет праздничные выпуски шоу “Уральские пельмени”, а также лучшие номера прошлый лет. По ТНТ планируется марафон шоу Comedy Club.

Новогодние фильмы

Новогодняя ночь у телевизора практически немыслима без просмотра любимых семейных фильмов. Обратить внимание в праздничный вечер можно не только на знакомую всем классику, но и на современные картины: как отечественные, так и зарубежные.

Классика

Советской классикой новогоднего кино можно назвать целый ряд фильмов. Это и знакомая всем “Ирония судьбы, или С легким паром!”, и такие картины, как “Карнавальная ночь”, “Чародеи”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Джентльмены удачи”, “Морозко”. Современной классикой уже можно назвать франшизу новогодних фильмов “Елки”.

© Мосфильм (1956) Кадр из фильма "Карнавальная ночь" © Мосфильм (1956) Кадр из фильма "Карнавальная ночь". Архивное фото

Современные

Список современных новогодних фильмов не ограничивается одними “Елками”. Среди праздничного кино, подходящего для семейного просмотра в новогоднюю ночь, можно выделить новогодние ремейки классики, “Чебурашка. Новый год”, комедии, такие как “Обратная связь” и “Новогодний шеф”, мелодраму “Серебряные коньки” или фэнтези-трилогию “Последний богатырь”.

© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Серебряные коньки" © Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Серебряные коньки". Архивное фото

Зарубежные

Классикой зарубежного новогоднего кино нередко считают фильмы “Один дома”, серии картин “Гарри Поттер” и “Пираты Карибского моря”, а также “Малефисента”, “Белоснежка и охотник” и другие.

© 20th Century Fox Film Corporation (1990) Кадр из фильма "Один дома" © 20th Century Fox Film Corporation (1990) Кадр из фильма "Один дома". Архивное фото

Мультфильмы для детей

Для детей к Новому году в разное время было выпущено немало праздничных мультипликационных лент. Внимания заслуживают “Холодное сердце”, “Олаф и холодное приключение”, “Красавица и чудовище”, “Зима в Простоквашино”, “Двенадцать месяцев”, “Полярный экспресс”, “Гринч”, “Анастасия” и другие.

© Walt Disney Animation Studios (2013) Кадр из мультфильма "Холодное сердце" © Walt Disney Animation Studios (2013) Кадр из мультфильма "Холодное сердце". Архивное фото

Традиции новогоднего телевидения в России

Традиция встречать Новый год в кругу семьи за просмотром праздничных телепередач зародилась еще в советское время. Некоторые программы берут свое начало именно в те годы. Так, в 1962 году на экраны впервые вышел “Голубой огонек”. Телепередача с этим названием до сих пор транслируется на телеканале Россия-1 ежегодно в новогоднюю ночь. А с 1971 года в праздники зрители смотрят концерт “Песня года”.

Классика отечественного кинематографа тоже на протяжении многих лет пользуется популярностью у зрителей в новогоднюю ночь. С праздником ассоциируются фильмы “Ирония судьбы, или С легким паром!”, “Карнавальная ночь”, “Чародеи” и некоторые другие картины.