"Жалеть никого не будут". Сырский нашел решение проблем на фронте

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В этом месяце командующий ВСУ разоткровенничался и назвал главную задачу, решение которой поможет улучшить положение на фронте. По словам Александра Сырского, основная проблема украинской армии — нехватка людей. О том, как в Киеве планируют это исправить и что мешает, — в материале РИА Новости.

И количество, и качество

"Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди", — заявил Сырский. Он не первый, кто призывает усилить мобилизацию. С подобными заявлениями все чаще выступают и другие украинские спикеры.

Несколькими днями ранее на эту тему высказался депутат Верховной рады Роман Костенко.

"Мобилизация, которую сейчас проводим, даже при тех 30 тысячах (человек, которых ежемесячно мобилизуют. — Прим. ред.), где-то на 50 процентов она покрывает по количеству, но по качеству процент, думаю, еще ниже. <...> Нужны четкие правила мобилизации, нужно ее точно увеличить: и качество, и количество", — подчеркнул он.

© Фото : 95-й бригада ВСУ Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ © Фото : 95-й бригада ВСУ Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

При этом стоит понимать, что показатель в 30 тысяч человек — не только новые солдаты, собранные сотрудниками ТЦК. Почти половина — излечившиеся раненые.

"Они (Украина. — Прим. ред.) набрали по мобилизации, насильственной мобилизации, где-то 16,5 тысячи — и где-то около 14,5-15 тысяч вернули из госпиталей", — отмечал в ноябре Владимир Путин.

Высказываются мнения и о том, что процесс необходимо радикально ускорить.

"Я считаю, что рано или поздно к вопросу о мобилизации женщин придется вернуться, и лично я эту идею буду поддерживать. <…> Уверена, что в перспективе этот вопрос мы будем вынуждены рассматривать", — заявила депутат Рады Яна Зинкевич.

Похожие призывы звучат и на Западе, пусть и в несколько ином ключе.

"Дружеский совет: Украине нужно снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше человеческих ресурсов и чтобы убедиться в том, что бремя войны страна распределяет равномерно", — сказал бывший советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон.

На этом фоне особую тревогу на Украине вызвала организованная в вузах и других учебных заведениях сверка данных воинских учетов. Согласно местным СМИ, это может быть как подготовкой к снижению призывного возраста, так и проверкой мужчин, которые подлежат мобилизации, но "на бумаге" получили отсрочку из-за учебы в университетах, хотя в реальности там не появляются.

Так, глава украинской Государственной службы качества Руслан Гурак сообщил, что более 50 тысяч студентов уже отчислили, но всего в системе образования остается около 200 тысяч мужчин старше 25 лет.

Дезертиры и СОЧ

Такие шаги призваны как-то компенсировать тяжелые потери на поле боя и огромное количество дезертиров.

"Каждые две минуты из нашей армии убегает человек. Пока вы дочитаете этот пост, на лыжи встанет еще один боец", — заявлял в ноябре бывший депутат Верховной рады и действующий военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

В октябре украинская Генпрокуратура возбудила 21 602 уголовных дела в связи с дезертирством и СОЧ. До сентября 2024-го было 59 606 дел по СОЧ и 29 521 по дезертирам, с тех пор общее число бежавших из частей выросло более чем на 220 тысяч.

© AP Photo / Libkos Украинский солдат © AP Photo / Libkos Украинский солдат

По итогам ноября статистику не публиковали — данные о количестве новых дел по этим статьям засекретили.

При этом проблему признают официально. В посте об акценте на человеческие ресурсы украинский командующий отдельно отметил важность комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения базовой общевойсковой подготовки. Сырский подтвердил, что именно на этом этапе большинство украинских дезертиров бежит из армии.

Любой ценой

Однако сложности есть не только с дезертирством, но и с набором военнослужащих, уже давно превратившимся в насильственную бусификацию.

С каждым днем на Украине вокруг этой темы все больше скандалов.

Например, в сентябре в Закарпатской области мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца Вячеслава Бека, он скончался в учебном центре. О случившемся в соцсетях написала волонтер Власта Рейпаши. Сейчас она жалуется на угрозы жизни, поступающие от сотрудников ТЦК ей и ее родным.

Мужа Рейпаши, который сам служил в ВСУ, но по ранению перевелся в ТЦК, вызвал к себе первый заместитель Закарпатского областного военкомата Денис Волошин и потребовал, чтобы волонтер удалила публикацию. И заявил ее супругу, что тот "со своей женой будет жить, но недолго". После этого мужчине стало плохо, он три недели провел в больнице, но руководство распорядилось о его переводе в 29-ю тяжелую механизированную бригаду. При этом еще пока он был на госпитализации, его обвинили в самовольном оставлении части.

© Фото : Одесский горсовет Сотрудник военкомата в Одессе © Фото : Одесский горсовет Сотрудник военкомата в Одессе

На прошлой неделе еще один скандал, связанный с ТЦК, разгорелся в Харькове. Там военные пытались запихнуть мужчину в машину, волокли его по асфальту, а когда тот пожаловался на боли в сердце, просто бросили его и уехали.

В среду стало известно о том, что украинские военкомы мобилизовали отца четырех несовершеннолетних детей и отправили его в 425-й штурмовой полк "Скала", хотя по закону он имеет право на отсрочку.

Все это — всего лишь за неделю. Но представители украинской власти упорно отрицают реальное положение дел.

"Следует понимать, что 90 процентов всего "льющегося" на ТЦК — пророссийская пропаганда", — утверждает Зинкевич.

Но порой даже украинские военнослужащие критикуют методы работы военкомов. Поводом для этого, например, послужил скандал с бусификацией Романа Покидько — старшего матроса из 36-й бригады морской пехоты. По сообщениям одесских общественников, несмотря на то что он предъявил военный билет, медицинские документы и удостоверение УБД, его затолкали в машину, прыснули в лицо слезоточивым газом и избили, после чего просто выбросили на дорогу на ходу. Сам Покидько находился на реабилитации — попал в плен в Мариуполе, и полгода назад его обменяли.

Из охотника — в добычу

На этом фоне отмечается и рост сопротивления украинских граждан в отношении ТЦК.

Например, в начале декабря во Львове мужчина при проверке документов зарезал одного из сотрудников ТЦК. На следующий день его задержали.

И здесь Зинкевич уже сложнее объяснить случившееся "российской пропагандой".

"Это трагедия государственного масштаба. Уклонист убил военного! Про этот раскол в обществе нужно говорить вслух", — заявила она.

При этом Зинкевич подчеркивает, что подобный случай — не единственный.

"Я список скандалов вокруг столкновений военнообязанных с ТЦК не веду, поэтому вспомнила только Одессу, где гражданские перевернули автомобиль ТЦК, из-за чего военные получили травмы. Еще был Кременчуг, где семь быков атаковали с перцовыми баллончиками и травматами военных из ТЦК", — написала она.

© РИА Новости Украинские военторги публикуют объявления о продаже шевронов "Я не из ТЦК" © РИА Новости Украинские военторги публикуют объявления о продаже шевронов "Я не из ТЦК"

Противостояние набирает обороты. Похожий случай произошел на прошлой неделе в Полтаве, где, по словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, военкомы погнались за мужчиной, но тот забежал в переулок.

"А там их ждало несколько парней. В итоге трое тэцэкашников были убиты, еще четверо остались инвалидами", — рассказал Лебедев РИА Новости.

На прошлой неделе в Днепропетровске между сотрудниками ТЦК и местными жителями произошла массовая драка. Военкомы пытались задержать мужчину, повалили его на землю, а против гражданских, включая женщин и подростков, применяли слезоточивый газ.