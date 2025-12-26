В ГД ответили на призыв Шевченко к отстранению поддерживающих Россию стран

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что высказывания общественных деятелей Украины могут привести к тому, что украинские спортсмены останутся одни и будут соревноваться сами с собой.