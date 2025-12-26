В ГД ответили на призыв Шевченко к отстранению поддерживающих Россию стран

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что высказывания общественных деятелей Украины могут привести к тому, что украинские спортсмены останутся одни и будут соревноваться сами с собой.
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель "Золотого мяча" 2004 года Андрей Шевченко в четверг призвал отстранить от участия в Олимпийских играх - 2026 страны, которые поддерживают Россию в конфликте.
"Думаю, надо распространить его заявление как можно шире, чтобы эти страны увидели, что он говорит. Эти политические манипуляции уже всем надоели. Если он хочет Китай, Бразилию, Индию, почти всю Африку отстранить, тогда просто Украина одна соревноваться будет. Шевченко почему-то уверен, что Франция его сейчас поддержит. Он сейчас выйдет и скажет: "А что это вы не выгоняете русского вратаря из французского клуба, а хвалите его?" Я хочу посмотреть, что ему французы скажут на это. Сидеть у себя дома, заявлять - это, конечно, хорошо. Но я считаю, что надо распространить все его высказывания, чтобы страны увидели, как он к ним относится. Как будто Украина действительно хочет остаться одной и сама с собой соревноваться. Они договорятся. Сейчас все больше стран, которые, наоборот, хотят с Россией дружить", - сказала Журова.
Приглашение на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.