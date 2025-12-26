Рейтинг@Mail.ru
В ГД ответили на призыв Шевченко к отстранению поддерживающих Россию стран - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/sport-2064884124.html
В ГД ответили на призыв Шевченко к отстранению поддерживающих Россию стран
В ГД ответили на призыв Шевченко к отстранению поддерживающих Россию стран - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
В ГД ответили на призыв Шевченко к отстранению поддерживающих Россию стран
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что высказывания общественных деятелей Украины могут привести к тому, что украинские спортсмены останутся... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T14:32:00+03:00
2025-12-26T14:32:00+03:00
спорт
россия
украина
китай
светлана журова
аделия петросян
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758109658_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_a5bde1846891a7bf288b839430211062.jpg
https://ria.ru/20251226/gosduma-2064819674.html
россия
украина
китай
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758109658_39:0:999:720_1920x0_80_0_0_86fd5f880dc7ccf6e08ba76b630d36c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, украина, китай, светлана журова, аделия петросян, госдума рф
Спорт, Россия, Украина, Китай, Светлана Журова, Аделия Петросян, Госдума РФ
В ГД ответили на призыв Шевченко к отстранению поддерживающих Россию стран

Журова: Украина договорится и будет соревноваться сама с собой

© официальный твиттер клуба "Дженоа"Андрей Шевченко
Андрей Шевченко - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© официальный твиттер клуба "Дженоа"
Андрей Шевченко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что высказывания общественных деятелей Украины могут привести к тому, что украинские спортсмены останутся одни и будут соревноваться сами с собой.
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель "Золотого мяча" 2004 года Андрей Шевченко в четверг призвал отстранить от участия в Олимпийских играх - 2026 страны, которые поддерживают Россию в конфликте.
"Думаю, надо распространить его заявление как можно шире, чтобы эти страны увидели, что он говорит. Эти политические манипуляции уже всем надоели. Если он хочет Китай, Бразилию, Индию, почти всю Африку отстранить, тогда просто Украина одна соревноваться будет. Шевченко почему-то уверен, что Франция его сейчас поддержит. Он сейчас выйдет и скажет: "А что это вы не выгоняете русского вратаря из французского клуба, а хвалите его?" Я хочу посмотреть, что ему французы скажут на это. Сидеть у себя дома, заявлять - это, конечно, хорошо. Но я считаю, что надо распространить все его высказывания, чтобы страны увидели, как он к ним относится. Как будто Украина действительно хочет остаться одной и сама с собой соревноваться. Они договорятся. Сейчас все больше стран, которые, наоборот, хотят с Россией дружить", - сказала Журова.
Приглашение на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Свищев назвал призыв Шевченко отстранить союзников России от ОИ глупостью
Вчера, 11:55
 
СпортРоссияУкраинаКитайСветлана ЖуроваАделия ПетросянГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    СКА
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Металлург Мг
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    Нефтехимик
    3
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Самара
    71
    79
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала