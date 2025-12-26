Рейтинг@Mail.ru
Жители Саратовской области заключили 984 соцконтракта на открытие бизнеса - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:07 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/sotskontrakt-2064902879.html
Жители Саратовской области заключили 984 соцконтракта на открытие бизнеса
Жители Саратовской области заключили 984 соцконтракта на открытие бизнеса - РИА Новости, 26.12.2025
Жители Саратовской области заключили 984 соцконтракта на открытие бизнеса
Жители Саратовской области в 2025 году заключили 984 социальных контракта развитие своего дела в рамках индивидуального предпринимательства и самозанятости,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:07:00+03:00
2025-12-26T15:07:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
саратовская область
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_0:102:1999:1226_1920x0_80_0_0_04f2fefdd4250260cb754457d45c6d09.jpg
https://ria.ru/20251226/festival-2064813947.html
https://ria.ru/20251226/msp-2064575495.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_c892601cbc1d413506b63deb2abc0cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, саратовская область, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Саратовская область, Поддержка бизнеса
Жители Саратовской области заключили 984 соцконтракта на открытие бизнеса

Жители Саратовской области заключили 984 соцконтракта на развитие своего дела

© Depositphotos.com / ruskppСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Depositphotos.com / ruskpp
Саратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жители Саратовской области в 2025 году заключили 984 социальных контракта развитие своего дела в рамках индивидуального предпринимательства и самозанятости, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Деятельность будут осуществлять в сфере производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и сферы услуг. Еще 439 контрактов заключили те, кто решил развивать личное подсобное хозяйство.
Предприниматель считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Хабаровский бизнес представил продукцию на фестивале "АмурФест.Зима-2025"
Вчера, 11:34
Всего сначала года поддержку на основании соцконтракта получили более 6,7 тысячи жителей области на сумму свыше 611 миллионов рублей.
С 2025 года это направление работы ведется в рамках национального проекта "Семья".
В пресс-службе напомнили, что социальный контракт — это соглашение между гражданином и органом соцподдержки. Учреждение предоставляет материальную помощь заявители и его семье, а взамен человек обязуется найти стабильный источник дохода. Для этого можно устроиться на работу, открыть свое дело или начать вести личное подсобное хозяйство.
"В основном социальные контракты заключались с семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей, в том числе с многодетными семьями", — цитирует пресс-служба заместителя министра труда и социальной защиты области — председателя комитета социальной защиты населения Ольгу Морозову.
По ее словам, большая часть контрактов — более 4,3 тысячи, что составляет свыше 64% от общего числа, — была оформлена по направлению поддержки на время поиска работы.
ПМЭФ-2023. Объединяя усилия: развитие промышленной инфраструктуры как основа технологического суверенитета - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Выручка создателей видеоигр-субъектов МСП в декабре выросла в 2,5 раза
Вчера, 10:00
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиСаратовская областьПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала