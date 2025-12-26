https://ria.ru/20251226/sotskontrakt-2064902879.html
Жители Саратовской области заключили 984 соцконтракта на открытие бизнеса
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жители Саратовской области в 2025 году заключили 984 социальных контракта развитие своего дела в рамках индивидуального предпринимательства и самозанятости, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Деятельность будут осуществлять в сфере производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и сферы услуг. Еще 439 контрактов заключили те, кто решил развивать личное подсобное хозяйство.
Всего сначала года поддержку на основании соцконтракта получили более 6,7 тысячи жителей области на сумму свыше 611 миллионов рублей.
С 2025 года это направление работы ведется в рамках национального проекта "Семья".
В пресс-службе напомнили, что социальный контракт — это соглашение между гражданином и органом соцподдержки. Учреждение предоставляет материальную помощь заявители и его семье, а взамен человек обязуется найти стабильный источник дохода. Для этого можно устроиться на работу, открыть свое дело или начать вести личное подсобное хозяйство.
"В основном социальные контракты заключались с семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей, в том числе с многодетными семьями", — цитирует пресс-служба заместителя министра труда и социальной защиты области — председателя комитета социальной защиты населения Ольгу Морозову.
По ее словам, большая часть контрактов — более 4,3 тысячи, что составляет свыше 64% от общего числа, — была оформлена по направлению поддержки на время поиска работы.