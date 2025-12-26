Рейтинг@Mail.ru
Россия будет наращивать военное сотрудничество с дружественными странами - РИА Новости, 26.12.2025
13:31 26.12.2025 (обновлено: 13:46 26.12.2025)
Россия будет наращивать военное сотрудничество с дружественными странами
Россия будет наращивать военное сотрудничество с дружественными странами
Россия будет наращивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, при этом приоритетом являются запросы Минобороны РФ, заявил первый... РИА Новости, 26.12.2025
россия, денис мантуров, безопасность
Россия, Денис Мантуров, Безопасность
Россия будет наращивать военное сотрудничество с дружественными странами

Мантуров: РФ будет наращивать военное сотрудничество с дружественными странами

Совместные учения России и Пакистана "Дружба-2025"
Совместные учения России и Пакистана Дружба-2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Совместные учения России и Пакистана "Дружба-2025". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия будет наращивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, при этом приоритетом являются запросы Минобороны РФ, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс.
"У нас очень много запросов. Мы вынуждены, естественно ставя в приоритет задачи министерства обороны, несколько откладывать планы по поставкам нашим дружественным странам, но не за горами этот период, поэтому мы точно будем наращивать военно-техническое сотрудничество", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
