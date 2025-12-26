https://ria.ru/20251226/sotrudnichestvo-2064857279.html
Россия будет наращивать военное сотрудничество с дружественными странами
Россия будет наращивать военное сотрудничество с дружественными странами - РИА Новости, 26.12.2025
Россия будет наращивать военное сотрудничество с дружественными странами
Россия будет наращивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, при этом приоритетом являются запросы Минобороны РФ, заявил первый... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:31:00+03:00
2025-12-26T13:31:00+03:00
2025-12-26T13:46:00+03:00
россия
денис мантуров
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047511843_0:239:3216:2048_1920x0_80_0_0_b30bbd88094f802e3e087e8df64599ca.jpg
https://ria.ru/20251226/manturov-2064852866.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047511843_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_c9c05ed4ef1360d0f1c639d80f3634be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, безопасность
Россия, Денис Мантуров, Безопасность
Россия будет наращивать военное сотрудничество с дружественными странами
Мантуров: РФ будет наращивать военное сотрудничество с дружественными странами