Метро и МЦК в Москве будут бесплатно работать всю новогоднюю ночь

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Метро и МЦК в Москве в новогоднюю ночь будут работать всю ночь, проезд в городском транспорте будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02.00, МЦД - до 03.00, наземный городской транспорт - до 03.30 - 125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов, 18 ночных маршрутов - в обычном режиме", - добавил мэр.