Метро и МЦК в Москве будут бесплатно работать всю новогоднюю ночь

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Метро и МЦК в Москве в новогоднюю ночь будут работать всю ночь, проезд в городском транспорте будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия. В новогоднюю ночь метро и МЦК - круглосуточно, МЦД - до 03.00, без перерыва будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов, круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1, в обычном режиме продолжат работу все 18 регулярных ночных маршрутов", - написал Собянин в Max.
Он отметил, что с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. На МЦД - по действующим тарифам. В метро организуют трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.
"В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02.00, МЦД - до 03.00, наземный городской транспорт - до 03.30 - 125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов, 18 ночных маршрутов - в обычном режиме", - добавил мэр.
