10:13 26.12.2025 (обновлено: 10:40 26.12.2025)
Метро и МЦК в Москве будут бесплатно работать всю новогоднюю ночь
Метро и МЦК в Москве будут бесплатно работать всю новогоднюю ночь
Метро и МЦК в Москве в новогоднюю ночь будут работать всю ночь, проезд в городском транспорте будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.12.2025
общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), россия, сергей собянин, владимир путин
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин
Машинист в кабине Новогоднего поезда московского метро "Еж3", который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Метро и МЦК в Москве в новогоднюю ночь будут работать всю ночь, проезд в городском транспорте будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия. В новогоднюю ночь метро и МЦК - круглосуточно, МЦД - до 03.00, без перерыва будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов, круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1, в обычном режиме продолжат работу все 18 регулярных ночных маршрутов", - написал Собянин в Max.
Он отметил, что с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. На МЦД - по действующим тарифам. В метро организуют трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.
"В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02.00, МЦД - до 03.00, наземный городской транспорт - до 03.30 - 125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов, 18 ночных маршрутов - в обычном режиме", - добавил мэр.
