https://ria.ru/20251226/shishkarev-2064838689.html
Сергей Шишкарев в рамках "Елки желаний" исполнит мечту мальчика с Урала
Сергей Шишкарев в рамках "Елки желаний" исполнит мечту мальчика с Урала - РИА Новости, 26.12.2025
Сергей Шишкарев в рамках "Елки желаний" исполнит мечту мальчика с Урала
Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит мечту 13-летнего Егора из... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:38:00+03:00
2025-12-26T12:38:00+03:00
2025-12-26T13:05:00+03:00
челябинская область
урал
сергей шишкарев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045444651_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_03d205706eaed2d09cc02eec9ead43df.jpg
https://ria.ru/20251226/elka-2064805337.html
https://ria.ru/20251226/patrushev-2064817000.html
челябинская область
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045444651_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1fe3f159ae0cd4d8d8f458163e579964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, урал, сергей шишкарев
Челябинская область, Урал, Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев в рамках "Елки желаний" исполнит мечту мальчика с Урала
Сергей Шишкарев исполнит мечту 13-летнего мальчика из Челябинской области
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит мечту 13-летнего Егора из Челябинской области, сообщает пресс-служба компании.
Мальчик увлекается спортом, особенно горными лыжами, а также велосипедом, роликами и футболом, он давно мечтает о горном велосипеде.
Шишкарев снял шарик-открытку с пожеланием Егора с новогоднего дерева, установленного во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца.
"Я тоже люблю кататься на горных велосипедах, не всегда это получается удачно. Просьбу Егора я выполню. С наступающим Новым годом", – сказал Шишкарев.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.