Сергей Шишкарев в рамках "Елки желаний" исполнит мечту мальчика с Урала

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит мечту 13-летнего Егора из Челябинской области, сообщает пресс-служба компании.

Мальчик увлекается спортом, особенно горными лыжами, а также велосипедом, роликами и футболом, он давно мечтает о горном велосипеде.

Шишкарев снял шарик-открытку с пожеланием Егора с новогоднего дерева, установленного во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца.

"Я тоже люблю кататься на горных велосипедах, не всегда это получается удачно. Просьбу Егора я выполню. С наступающим Новым годом", – сказал Шишкарев.