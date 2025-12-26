Рейтинг@Mail.ru
Сергей Шишкарев в рамках "Елки желаний" исполнит мечту мальчика с Урала
12:38 26.12.2025 (обновлено: 13:05 26.12.2025)
Сергей Шишкарев в рамках "Елки желаний" исполнит мечту мальчика с Урала
Сергей Шишкарев в рамках "Елки желаний" исполнит мечту мальчика с Урала - РИА Новости, 26.12.2025
Сергей Шишкарев в рамках "Елки желаний" исполнит мечту мальчика с Урала
Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит мечту 13-летнего Егора из... РИА Новости, 26.12.2025
челябинская область
урал
сергей шишкарев
челябинская область
урал
челябинская область, урал, сергей шишкарев
Челябинская область, Урал, Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев в рамках "Елки желаний" исполнит мечту мальчика с Урала

Сергей Шишкарев исполнит мечту 13-летнего мальчика из Челябинской области

Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сергей Шишкарев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнит мечту 13-летнего Егора из Челябинской области, сообщает пресс-служба компании.
Мальчик увлекается спортом, особенно горными лыжами, а также велосипедом, роликами и футболом, он давно мечтает о горном велосипеде.
Шишкарев снял шарик-открытку с пожеланием Егора с новогоднего дерева, установленного во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца.
"Я тоже люблю кататься на горных велосипедах, не всегда это получается удачно. Просьбу Егора я выполню. С наступающим Новым годом", – сказал Шишкарев.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.
Челябинская областьУралСергей Шишкарев
 
 
