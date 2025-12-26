https://ria.ru/20251226/samolet-2064959125.html
В Ноябрьске у самолета возникли сложности с шасси при посадке
Некорректная работа шасси выявилась у самолёта при посадке в Ноябрьске, пассажиров высадили вне места посадки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 26.12.2025
