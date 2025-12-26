https://ria.ru/20251226/rosaviatsiya-2064824933.html
Аэропорты столичного региона продолжают работать в плановом режиме
Аэропорты столичного региона продолжают работать в плановом режиме
Аэропорты московского региона работают в штатном режиме, несмотря на ливневый снег, отмен рейсов по метеоусловиям нет, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 26.12.2025
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
москва
москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
