https://ria.ru/20251226/rassledovanie-2064884830.html
СК завершил расследование дела Дзядко* и Ратниковой*
СК завершил расследование дела Дзядко* и Ратниковой* - РИА Новости, 26.12.2025
СК завершил расследование дела Дзядко* и Ратниковой*
Завершено расследование дела главреда "Дождя"** Тихона Дзядко* и Валерии Ратниковой*, обвиняемых в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:33:00+03:00
2025-12-26T14:33:00+03:00
2025-12-26T14:33:00+03:00
происшествия
россия
украина
тихон дзядко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251223/mosgorsud-2064134846.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, тихон дзядко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Тихон Дзядко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела Дзядко* и Ратниковой*
СК завершил расследование дела главреда «Дождя» Дзядко и журналистки Ратниковой
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Завершено расследование дела главреда "Дождя"** Тихона Дзядко* и Валерии Ратниковой*, обвиняемых в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
«
"Завершено расследование уголовных дел в отношении Валерии Ратниковой*, обвиняемой в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) и Тихона Дзядко*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 2 статьи 330.1, пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ)... Уголовные дела переданы для направления в суд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемые в мессенджере разместили публикации, где содержалась ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины
. Кроме того, Дзядко* в нарушение порядка деятельности иноагента не представил в уполномоченный орган необходимую информацию.
"Следствием получены доказательства, изобличающие Ратникову* и Дзядко* в совершении инкриминируемых преступных деяний. Они объявлены в розыск. По ходатайству следствия в отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в перечень террористов и экстремистов
**СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России