СК завершил расследование дела Дзядко* и Ратниковой*

"Завершено расследование уголовных дел в отношении Валерии Ратниковой*, обвиняемой в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) и Тихона Дзядко*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 2 статьи 330.1, пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ)... Уголовные дела переданы для направления в суд", - говорится в сообщении.