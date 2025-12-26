Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела Дзядко* и Ратниковой*
14:33 26.12.2025
СК завершил расследование дела Дзядко* и Ратниковой*
Завершено расследование дела главреда "Дождя"** Тихона Дзядко* и Валерии Ратниковой*, обвиняемых в распространении фейков о Вооруженных силах России
происшествия
россия
украина
тихон дзядко
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
происшествия, россия, украина, тихон дзядко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Тихон Дзядко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела Дзядко* и Ратниковой*

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Завершено расследование дела главреда "Дождя"** Тихона Дзядко* и Валерии Ратниковой*, обвиняемых в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
«

"Завершено расследование уголовных дел в отношении Валерии Ратниковой*, обвиняемой в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) и Тихона Дзядко*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 2 статьи 330.1, пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ)... Уголовные дела переданы для направления в суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые в мессенджере разместили публикации, где содержалась ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, Дзядко* в нарушение порядка деятельности иноагента не представил в уполномоченный орган необходимую информацию.
"Следствием получены доказательства, изобличающие Ратникову* и Дзядко* в совершении инкриминируемых преступных деяний. Они объявлены в розыск. По ходатайству следствия в отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в перечень террористов и экстремистов
**СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
