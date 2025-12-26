Отельеры рассказали о самых популярных спа-процедурах у россиян

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Отельеры из разных стран и туроператоры рассказали о спа-предпочтениях российских путешественников за рубежом.
Оздоровительный туризм в лидерах запросов российских гостей, многие стремятся на отдыхе пройти трансформацию — физическую, эмоциональную, духовную.
Популярность набирают программы, предлагающие уникальный опыт, связь с природой и научный подход к здоровью. Растет спрос на цифровой детокс, медитативые практики, курсы по управлению стрессом, рассказывают в "Русском экспрессе". Россияне стали чаще отправляться на аюрведические ретриты в Индию и на Шри-Ланку, говорят в компании.
© Фото предоставлено сетью отелей Sun SiyamШри-Ланка. Спа в отеле Sun Siyam Pasikudah
Шри-Ланка. Спа в отеле Sun Siyam Pasikudah
"У российских туристов в спа-центре наиболее востребованы программы детоксикации и омоложения, а также антистрессовая терапия, например, массажи с травянными маслами и травяные ванны", — подтверждает гендиректор курорта Sun Siyam Pasikudah Ашред Рифай.
© Фото предоставлено сетью отелей Sun SiyamШри-Ланка. Спа-процедуры на курорте Sun Siyam Pasikudah
Шри-Ланка. Спа-процедуры на курорте Sun Siyam Pasikudah
Гости готовы сочетать физические процедуры с занятиями йогой, медитациями, часто предпочитают сеансы Широдхары — ритмичное нанесение теплого растительного масла на лоб, что снимает стресс и способствует ясности ума, перечисляет Рифай. Любопытство вызывает аюрведическая кухня: блюда из местных продуктов, специи, травяные чаи.
© Фото предоставлено сетью отелей Sun SiyamСпа-комплекс на курорте - самый большой на Мальдивах. Он не раз был признан лучшим в Азии и по версии Luxury Travel Awards входит в пятерку самых-самых в мире
Спа-комплекс на курорте - самый большой на Мальдивах. Он не раз был признан лучшим в Азии и по версии Luxury Travel Awards входит в пятерку самых-самых в мире
Массажи, китайские практики, которые редко встречаются в мальдивских резортах, и аюрведа пользуются наибольшим интересом у российских туристов на Мальдивах, рассказали в Sun Siyam Iru Fushi.
© Фото предоставлено сетью отелей Sun SiyamСпа на Мальдивах. Курорт Sun Siyam Olhuveli
Спа на Мальдивах. Курорт Sun Siyam Olhuveli
© Фото предоставлено сетью отелей Sun SiyamСпа-комплекс в Siyam World Maldives
Спа-комплекс в Siyam World Maldives
© Фото предоставлено сетью отелей Sun SiyamСпа-процедуры в отеле Sun Siyam Iru Fushi
Спа-процедуры в отеле Sun Siyam Iru Fushi
Спа на Мальдивах. Курорт Sun Siyam Olhuveli
Спа-комплекс в Siyam World Maldives
Спа-процедуры в отеле Sun Siyam Iru Fushi
Кроме процедур гостей привлекает антураж — комплекс расположен в центре острова, вокруг The Spa by Thalgo — джунгли и водные пространства, дорожки из камней, которые воздействуют на тело через рефлекторные точки стопы.
Еще отправляющиеся на отдых за рубеж россияне интересуются антиэйдж- программами, помогающими бороться со старением, а также выбирают сеансы арт-терапии, флоатинг, процедуры очищения и детокса.
