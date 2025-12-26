Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра минприроды Кубани

Также ответчиками, по данным картотеки, выступают Сергей, Марина и Наталья Каиновы, Наталья Бабенко, Татьяна Субботина и еще два лица, информация о которых скрыта. Дело назначили к разбирательству в октябре, его рассмотрение уже проходило в ноябре и декабре, дата следующего заседания пока не назначена.

Ссылаясь на обширность своих связей, Каинов сообщил, что может повлиять на изменение приговора и назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Взамен он потребовал 4 миллиона рублей - якобы для передачи должностным лицам. В период с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил от жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 миллиона рублей, 200 тысяч из общей суммы знакомый фигуранта оставил себе, сообщали в СУСК региона.