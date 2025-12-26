https://ria.ru/20251226/prokuratura-2064847992.html
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра минприроды Кубани
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра минприроды Кубани
Прокуратура Краснодарского края требует обратить в доход государства имущество арестованного по делу о мошенничестве экс-замминистра минприроды региона... РИА Новости, 26.12.2025
КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края требует обратить в доход государства имущество арестованного по делу о мошенничестве экс-замминистра минприроды региона Александра Каинова, следует из данных картотеки судов.
в октябре поступил иск к Каинову об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, где истцом выступает прокуратура Краснодарского края
Также ответчиками, по данным картотеки, выступают Сергей, Марина и Наталья Каиновы, Наталья Бабенко, Татьяна Субботина и еще два лица, информация о которых скрыта. Дело назначили к разбирательству в октябре, его рассмотрение уже проходило в ноябре и декабре, дата следующего заседания пока не назначена.
Стоимость активов, полученных предположительно с нарушением норм антикоррупционного законодательства, превышает 90 миллионов рублей, писала газета "Коммерсант".
В мае суд Краснодара арестовал Александра Каинова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ
). По версии следствия, летом 2023 года к фигуранту обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в изменении вступившего в законную силу приговора внуку его товарища. Тот был осужден к лишению свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Ссылаясь на обширность своих связей, Каинов сообщил, что может повлиять на изменение приговора и назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Взамен он потребовал 4 миллиона рублей - якобы для передачи должностным лицам. В период с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил от жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 миллиона рублей, 200 тысяч из общей суммы знакомый фигуранта оставил себе, сообщали в СУСК региона.