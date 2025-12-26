Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра минприроды Кубани - РИА Новости, 26.12.2025
13:14 26.12.2025
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра минприроды Кубани
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра минприроды Кубани - РИА Новости, 26.12.2025
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра минприроды Кубани
Прокуратура Краснодарского края требует обратить в доход государства имущество арестованного по делу о мошенничестве экс-замминистра минприроды региона... РИА Новости, 26.12.2025
происшествия, краснодарский край, краснодар, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра минприроды Кубани

Прокуратура потребовала изъять имущество кубанского экс-замминистра Каинова

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края требует обратить в доход государства имущество арестованного по делу о мошенничестве экс-замминистра минприроды региона Александра Каинова, следует из данных картотеки судов.
Согласно картотеке, в Октябрьский районный суд Краснодара в октябре поступил иск к Каинову об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, где истцом выступает прокуратура Краснодарского края в интересах межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и республики Адыгея, Минфина РФ и Федерального казначейства.
Александр Каинов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Краснодаре задержали первого замминистра природных ресурсов Кубани
28 мая, 17:58
Также ответчиками, по данным картотеки, выступают Сергей, Марина и Наталья Каиновы, Наталья Бабенко, Татьяна Субботина и еще два лица, информация о которых скрыта. Дело назначили к разбирательству в октябре, его рассмотрение уже проходило в ноябре и декабре, дата следующего заседания пока не назначена.
Стоимость активов, полученных предположительно с нарушением норм антикоррупционного законодательства, превышает 90 миллионов рублей, писала газета "Коммерсант".
В мае суд Краснодара арестовал Александра Каинова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, летом 2023 года к фигуранту обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в изменении вступившего в законную силу приговора внуку его товарища. Тот был осужден к лишению свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Ссылаясь на обширность своих связей, Каинов сообщил, что может повлиять на изменение приговора и назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Взамен он потребовал 4 миллиона рублей - якобы для передачи должностным лицам. В период с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил от жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 миллиона рублей, 200 тысяч из общей суммы знакомый фигуранта оставил себе, сообщали в СУСК региона.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Приморье депутата заподозрили в мошенничестве при вывозе мусора
18 марта, 03:18
 
ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарРоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
