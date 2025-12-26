Как одна экстренная операция потрясла весь СССР

Трехлетняя литовская девочка Раса Прасцевичюте после первой в истории медицины СССР операции по реплантации конечностей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Уникальной операции в СССР, проведенной микрохирургами, ожидаемо, предшествовала тяжелая травма. Маленькая девочка стала жертвой лезвий косилки и потеряла обе ноги.

Как весь Советский союз сплотился вокруг горя семьи и начал “эстафету добра”, обернувшуюся неожиданным итогом?

Трагедия во время игры в прятки

В тот день, 17 июня 1983 года, казалось, ничего не предвещало беды, уже наступил вечер, и трехлетние близняшки Раса и Аушра Прасцевичюте играли в прятки в поле в одном из сельских районов Литвы. Аушра не могла найти Расу и пошла домой, решив, что сестра убежала прятаться туда.

Тем временем их отец Витаутас Прасцевичуте прицепил к трактору косилку и завел мотор. Внезапно шум работающего двигателя заглушил детский крик. Витаутас выскочил из кабины — перед трактором лежала его пострадавшая дочка Раса. Лезвия косилки лишили ее обеих ступней.

Отец бросился за помощью. Первым на месте оказался председатель колхоза Витаутас Блотнис, попытавшийся остановить кровотечение.

Обложили ноги селедками и выделили самолет

Вскоре приехала фельдшер Эляна Кривицкене. Она ввела Расе обезболивающее, забинтовала раны, а стопы обложила замороженными селедками, чтобы сохранить их.

На месте необходимого оборудования не оказалось — связались с Москвой и приняли решение везти ребенка в столицу. Специально для транспортировки девочки выделили самолет Ту-134. Им быстро расчистили воздушный коридор.

Спустя 12 часов после трагедии микрохирург Рамаз Датиашвили уже встречал маленькую пациентку в Филатовской детской больнице.

Завершал операцию в одиночку

Врачу рекомендовали обработать раны на ногах и зашить их, но Рамаз решился на сложнейшую операцию — попробовать пришить стопы.

Операцию проводили Рамаз Датиашвили, профессор Виктор Крылов, анестезиолог Юрий Назаров, кардиохирург Яков Бранд и операционная сестра Елена Антонюк. Через несколько часов Рамаз всех отпустил и завершал процедуру в одиночку.

Сама операция заняла девять часов напряженного труда.

Когда Раса отходила от наркоза, стало понятно, что кровообращение восстановилось, и первая в СССР реплантация конечностей прошла успешно.

Слезы врача

"У меня одна мысль: "Спасибо Богу, что дал возможность и помог сделать доброе дело при невероятно трудных обстоятельствах", — позже вспоминал Рамаз Датиашвили. Когда Раса начала ходить, доктор не выдержал и заплакал.

Этот случай не мог пройти мимо советской прессы — уже на следующий день журналисты окрестили транспортировку Расы "эстафетой добра".

Девочка проснулась знаменитой: со всего мира ей писали письма, присылали игрушки и фрукты. После полного заживления Раса вернулась в родной колхоз.

Жизнь после операции

Дальнейший жизненный путь девочки выдался тернистым, ее родные родители сильно выпивали, и через какое-то время она попала в приемную семью.

Последовал переезд в Германию. Там, по данным СМИ, Раса вышла замуж и сейчас счастлива в браке. В Литву Раса приезжает нечасто — раз в год на неделю. Навещает приемную маму и сестру Аушру с четырьмя детьми.

Несмотря на полученную в детстве травму, девушка называет себя абсолютно здоровым человеком.

Вспоминая о тех событиях, Раса не уверена, что повторился бы тот счастливый сценарий из СССР.

"Сейчас такое несчастье никого бы не удивило и не вызвало отклика. Потому что сейчас на первом плане деньги. Мы видим постоянные сборы на больных детей, переводим средства, это стало чем-то механическим и привычным — кажется, что мы уже не принимаем все так близко к сердцу… А раньше на первом плане были человечность и доброта", — рассуждает Раса.