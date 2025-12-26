Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье два сотрудника Ростехнадзора получили сроки за ЧП на шахте
10:22 26.12.2025
В Приамурье два сотрудника Ростехнадзора получили сроки за ЧП на шахте
В Приамурье два сотрудника Ростехнадзора получили сроки за ЧП на шахте
В Приамурье два сотрудника Ростехнадзора получили сроки за ЧП на шахте
Благовещенский городской суд приговорил двух сотрудников Ростехнадзора по делу о ЧП на шахте "Пионер", где в марте 2024 года погибли 13 горняков, к 4,5 и 4...
2025-12-26T10:22:00+03:00
2025-12-26T10:22:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
благовещенский городской суд
происшествия, амурская область, россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), благовещенский городской суд
Происшествия, Амурская область, Россия, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Благовещенский городской суд
В Приамурье два сотрудника Ростехнадзора получили сроки за ЧП на шахте

В Приамурье два сотрудника Ростехнадзора получили до 4,5 года из-за ЧП на шахте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек – РИА Новости. Благовещенский городской суд приговорил двух сотрудников Ростехнадзора по делу о ЧП на шахте "Пионер", где в марте 2024 года погибли 13 горняков, к 4,5 и 4 годам колонии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Амурской области.
"Суд приговорил подсудимых к 4,5 и 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Они также лишены права занимать определенные должности сроком на два года", - сообщила старший помощник прокурора Амурской области по взаимодействию со СМИ Валентина Бескодарова.
Потерпевшими по делу признаны 13 человек и две организации. По версии следствия, старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами Вера Вайтехович и замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора Павел Смирнов неоднократно в период с 2021 по 2024 годы проводили плановые проверки на руднике "Пионер", однако игнорировали грубые нарушения в области промышленной безопасности при его эксплуатации. В итоге 18 марта 2024 года в подземных горных выработках рудника золоторудной зоны произошло обрушение породы, погибли 13 горняков. Спасательные работы, продолжавшиеся до 1 апреля 2024 года, не позволили обнаружить и извлечь тела.
Вайтехович и Смирнову изначально предъявили обвинение по статье 293 "Халатность", затем переквалифицировали на часть 3 статьи 285 УК РФ "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, повлекло тяжкие последствия".
Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. Ключевыми нарушениями названы: отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика, невыполнение требований по осушению карьера перед подземными работами; а также недостаточный геолого-маркшейдерский мониторинг. Бездействие управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер" стало одной из ключевых причин ЧП. Они не организовали контроль за работами и не приняли необходимых мер, хотя имели для этого полномочия. В суде они признали вину в полном объеме. Их приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. В октябре суд сократил срок лишения свободы до 4,5 лет.
Материальный ущерб от обрушения породы и затопления на шахте "Пионер" составил 417 миллионов рублей.
ПроисшествияАмурская областьРоссияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Благовещенский городской суд
 
 
