В Приамурье два сотрудника Ростехнадзора получили сроки за ЧП на шахте

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек – РИА Новости. Благовещенский городской суд приговорил двух сотрудников Ростехнадзора по делу о ЧП на шахте "Пионер", где в марте 2024 года погибли 13 горняков, к 4,5 и 4 годам колонии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Амурской области.

Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. Ключевыми нарушениями названы: отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика, невыполнение требований по осушению карьера перед подземными работами; а также недостаточный геолого-маркшейдерский мониторинг. Бездействие управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер" стало одной из ключевых причин ЧП. Они не организовали контроль за работами и не приняли необходимых мер, хотя имели для этого полномочия. В суде они признали вину в полном объеме. Их приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. В октябре суд сократил срок лишения свободы до 4,5 лет.