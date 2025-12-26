Правительство возместит Курской области траты за размещение граждан в ПВР

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России направит более 93 миллионов рублей Курской области на возмещение расходов за размещение граждан в ПВР, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Выделить в 2025 году МЧС России для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области в целях возмещения понесенных бюджетом Курской области расходов на размещения и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Курской области, бюджетные ассигнования в размере 93091,9 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду возмещение понесенных бюджетом Курской области расходов на размещение и питание указанных граждан и лиц без гражданства в течение необходимого срока в пунктах временного размещения и питания (из расчета за временное размещение - до 913 рублей на человека в сутки, за питание - до 415 рублей на человека в сутки", - говорится в документе.