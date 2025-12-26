Рейтинг@Mail.ru
Правительство возместит Курской области траты за размещение граждан в ПВР - РИА Новости, 26.12.2025
23:28 26.12.2025
Правительство возместит Курской области траты за размещение граждан в ПВР
Правительство России направит более 93 миллионов рублей Курской области на возмещение расходов за размещение граждан в ПВР
курская область
россия
украина
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
россия
украина
Новости
курская область, россия, украина, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курская область, Россия, Украина, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Правительство возместит Курской области траты за размещение граждан в ПВР

Кабмин возместит Курской области более 93 млн рублей за размещение граждан в ПВР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуированные из Суджи мирные жители в пункте временного размещения
Эвакуированные из Суджи мирные жители в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Эвакуированные из Суджи мирные жители в пункте временного размещения. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России направит более 93 миллионов рублей Курской области на возмещение расходов за размещение граждан в ПВР, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Выделить в 2025 году МЧС России для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области в целях возмещения понесенных бюджетом Курской области расходов на размещения и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Курской области, бюджетные ассигнования в размере 93091,9 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду возмещение понесенных бюджетом Курской области расходов на размещение и питание указанных граждан и лиц без гражданства в течение необходимого срока в пунктах временного размещения и питания (из расчета за временное размещение - до 913 рублей на человека в сутки, за питание - до 415 рублей на человека в сутки", - говорится в документе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Пьяные боевики ВСУ стреляли в жителей Красноармейска, рассказали беженцы
4 декабря, 05:08
 
Курская область, Россия, Украина, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Версия 2023.1 Beta
