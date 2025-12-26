Правительство возместит Курской области траты за размещение граждан в ПВР

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России направит более 93 миллионов рублей Курской области на возмещение расходов за размещение граждан в ПВР, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на портале официального опубликования правовых актов.