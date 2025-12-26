https://ria.ru/20251226/pozhar-2064873471.html
В Петербурге в здании на набережной Екатерингофки произошел пожар
Пожар в здании в Санкт-Петербурге локализован на площади 300 квадратных метров, сообщило городское ГУМЧС РФ. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:14:00+03:00
2025-12-26T14:14:00+03:00
2025-12-26T14:14:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
санкт-петербург
россия
кировский район
В Петербурге в здании на набережной Екатерингофки произошел пожар
