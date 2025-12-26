Мерц, являясь потомком офицеров вермахта, не осуждает их, считает историк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Некоторые немецкие политики, в том числе экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок и канцлер Фридрих Мерц, будучи потомками офицеров вермахта и активных членов нацистской партии, не осуждают поведение нацистов, в этом и заключается ужас сегодняшней ситуации, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Мы видим, что многие руководители сегодняшней ФРГ – (экс-глава МИД ФРГ Анналена – ред.) Бербок или тот же (канцлер ФРГ Фридрих – ред.) Мерц – потомки тех генералов вермахта, либо активных членов нацистской партии. Родителей и предков не выбирают, но дело в том, что они не осуждают их поведение, то есть вот эту нацистскую составляющую. Для них, для нынешнего руководителя ФРГ и других европейских стран, они герои. Вот в чём ужас, скажем, ситуации", - сказал Мягков.
Ранее немецкое издание Bild выяснило, что дед Бербок, о котором она часто рассказывает во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером вермахта. Дед действующего канцлера ФРГ Мерца, Йозеф Пауль Совиньи во времена Третьего рейха занимал должность бургомистра Брилона и состоял в рядах НСДАП.