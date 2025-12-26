Мерц, являясь потомком офицеров вермахта, не осуждает их, считает историк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Некоторые немецкие политики, в том числе экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок и канцлер Фридрих Мерц, будучи потомками офицеров вермахта и активных членов нацистской партии, не осуждают поведение нацистов, в этом и заключается ужас сегодняшней ситуации, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.