Мерц, являясь потомком офицеров вермахта, не осуждает их, считает историк - РИА Новости, 26.12.2025
13:04 26.12.2025
Мерц, являясь потомком офицеров вермахта, не осуждает их, считает историк
Мерц, являясь потомком офицеров вермахта, не осуждает их, считает историк - РИА Новости, 26.12.2025
Мерц, являясь потомком офицеров вермахта, не осуждает их, считает историк
Некоторые немецкие политики, в том числе экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок и канцлер Фридрих Мерц, будучи потомками офицеров вермахта и активных членов... РИА Новости, 26.12.2025
в мире
германия
анналена бербок
фридрих мерц
российское военно-историческое общество (рвио)
bild
германия
в мире, германия, анналена бербок, фридрих мерц, российское военно-историческое общество (рвио), bild
В мире, Германия, Анналена Бербок, Фридрих Мерц, Российское военно-историческое общество (РВИО), Bild
Мерц, являясь потомком офицеров вермахта, не осуждает их, считает историк

Историк Мягков: Мерц, будучи потомком офицеров вермахта, не осуждает нацистов

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Некоторые немецкие политики, в том числе экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок и канцлер Фридрих Мерц, будучи потомками офицеров вермахта и активных членов нацистской партии, не осуждают поведение нацистов, в этом и заключается ужас сегодняшней ситуации, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Мы видим, что многие руководители сегодняшней ФРГ – (экс-глава МИД ФРГ Анналена – ред.) Бербок или тот же (канцлер ФРГ Фридрих – ред.) Мерц – потомки тех генералов вермахта, либо активных членов нацистской партии. Родителей и предков не выбирают, но дело в том, что они не осуждают их поведение, то есть вот эту нацистскую составляющую. Для них, для нынешнего руководителя ФРГ и других европейских стран, они герои. Вот в чём ужас, скажем, ситуации", - сказал Мягков.
Ранее немецкое издание Bild выяснило, что дед Бербок, о котором она часто рассказывает во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером вермахта. Дед действующего канцлера ФРГ Мерца, Йозеф Пауль Совиньи во времена Третьего рейха занимал должность бургомистра Брилона и состоял в рядах НСДАП.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Запад забывает уроки Нюрнбергского процесса, считает историк
В миреГерманияАнналена БербокФридрих МерцРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Bild
 
 
