В Подмосковье за ночь выпало около 30% месячной нормы осадков

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Около 30% от месячной нормы осадков выпало в Московской области минувшей ночью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве в результате обильных снегопадов, которые "зарядили" накануне вечером в 18.00 и идут до сих пор, в осадкомер метеостанций ВДНХ, Балчуга, Тушино и МГУ попало по девять миллиметров осадков (в переводе на воду), что составляет 18% месячной нормы. В Подмосковье больше всего твердых осадков зафиксировано в Клину , 14 миллиметров или 30% месячной нормы, Долгопрудном - 13 миллиметров, Подмосковной - 12 миллиметров, Волоколамске Дмитрове - десять миллиметров", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что предположительно (точные данные будут известны в 09.00 мск) высота снежного покрова в Москве составляет около пяти сантиметров, в Подмосковье местами - до восьми сантиметров.