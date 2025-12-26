Рейтинг@Mail.ru
07:23 26.12.2025
В Подмосковье за ночь выпало около 30% месячной нормы осадков
Около 30% от месячной нормы осадков выпало в Московской области минувшей ночью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.12.2025
московская область (подмосковье)
москва
клин
евгений тишковец
новый год
московская область (подмосковье)
москва
клин
московская область (подмосковье), москва, клин, евгений тишковец, новый год
Московская область (Подмосковье), Москва, Клин, Евгений Тишковец, Новый год
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Снегопад
Снегопад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Снегопад. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Около 30% от месячной нормы осадков выпало в Московской области минувшей ночью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве в результате обильных снегопадов, которые "зарядили" накануне вечером в 18.00 и идут до сих пор, в осадкомер метеостанций ВДНХ, Балчуга, Тушино и МГУ попало по девять миллиметров осадков (в переводе на воду), что составляет 18% месячной нормы. В Подмосковье больше всего твердых осадков зафиксировано в Клину, 14 миллиметров или 30% месячной нормы, Долгопрудном - 13 миллиметров, Подмосковной - 12 миллиметров, Волоколамске и Дмитрове - десять миллиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что предположительно (точные данные будут известны в 09.00 мск) высота снежного покрова в Москве составляет около пяти сантиметров, в Подмосковье местами - до восьми сантиметров.
"Снег продолжится, но его интенсивность уменьшится, за сегодня ожидается не более четырех миллиметров", - добавил он.
Московская область (Подмосковье)МоскваКлинЕвгений ТишковецНовый год
 
 
