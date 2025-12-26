https://ria.ru/20251226/podmoskove-2064763650.html
В Подмосковье за ночь выпало около 30% месячной нормы осадков
В Подмосковье за ночь выпало около 30% месячной нормы осадков
Около 30% от месячной нормы осадков выпало в Московской области минувшей ночью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В Подмосковье за ночь выпало около 30% месячной нормы осадков
Тишковец: в Подмосковье за ночь выпало около 30% месячной нормы осадков
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Около 30% от месячной нормы осадков выпало в Московской области минувшей ночью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве
в результате обильных снегопадов, которые "зарядили" накануне вечером в 18.00 и идут до сих пор, в осадкомер метеостанций ВДНХ, Балчуга, Тушино и МГУ попало по девять миллиметров осадков (в переводе на воду), что составляет 18% месячной нормы. В Подмосковье
больше всего твердых осадков зафиксировано в Клину
, 14 миллиметров или 30% месячной нормы, Долгопрудном
- 13 миллиметров, Подмосковной - 12 миллиметров, Волоколамске
и Дмитрове
- десять миллиметров", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что предположительно (точные данные будут известны в 09.00 мск) высота снежного покрова в Москве составляет около пяти сантиметров, в Подмосковье местами - до восьми сантиметров.
"Снег продолжится, но его интенсивность уменьшится, за сегодня ожидается не более четырех миллиметров", - добавил он.