"Фенербахче" договорился о переходе футболиста из "Атлетико", пишут СМИ
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" достиг соглашения о переходе с нападающим испанского Атлетико" Александером Серлотом, сообщает TGRT Haber. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T12:43:00+03:00
2025-12-26T12:43:00+03:00
2025-12-26T14:28:00+03:00
футбол
спорт
турция
норвегия
александер серлот
фенербахче
атлетико (мадрид)
русенборг
турция
норвегия
спорт, турция, норвегия, александер серлот, фенербахче, атлетико (мадрид), русенборг
Футбол, Спорт, Турция, Норвегия, Александер Серлот, Фенербахче, Атлетико (Мадрид), Русенборг
