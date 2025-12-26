Рейтинг@Mail.ru
"Фенербахче" договорился о переходе футболиста из "Атлетико", пишут СМИ
Футбол
Футбол
 
12:43 26.12.2025 (обновлено: 14:28 26.12.2025)
"Фенербахче" договорился о переходе футболиста из "Атлетико", пишут СМИ
"Фенербахче" договорился о переходе футболиста из "Атлетико", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
"Фенербахче" договорился о переходе футболиста из "Атлетико", пишут СМИ
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" достиг соглашения о переходе с нападающим испанского Атлетико" Александером Серлотом, сообщает TGRT Haber.
футбол
спорт
турция
норвегия
александер серлот
фенербахче
атлетико (мадрид)
русенборг
турция
норвегия
"Фенербахче" договорился о переходе футболиста из "Атлетико", пишут СМИ

TGRT Haber: "Фенербахче" договорился о переходе с Серлотом из "Атлетико"

Александер Серлот - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Александер Серлот. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" достиг соглашения о переходе с нападающим испанского Атлетико" Александером Серлотом, сообщает TGRT Haber.
По информации источника, "Фенербахче" предложил норвежцу контракт на 3,5 года, а также годовую зарплату в размере 12 миллионов евро. При этом стамбульский клуб остается недоволен стоимостью игрока, так как "Атлетико" просит за 30-летнего футболиста 35 миллионов.
Серлот выступает за "матрасников" с 2024 года. Ранее нападающий выступал за норвежские "Русенборг" и "Будё-Глимт", нидерландский "Гронинген", датский "Мидтьюлланн", английский "Кристал Пэлас", бельгийский "Гент", турецкий "Трабзонспор", немецкий "Лейпциг" и испанские "Реал Сосьедад" и "Вильярреал". В составе "Трабзонспора" с 24 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции в сезоне-2019/20.
На счету Серлота 26 забитых мячей в 68 матчах в составе сборной Норвегии.
