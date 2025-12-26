https://ria.ru/20251226/parkovka-2064952679.html
В Москве расширят динамический тариф на парковку
В Москве расширят динамический тариф на парковку - РИА Новости, 26.12.2025
В Москве расширят динамический тариф на парковку
Динамический тариф на парковку, примененный на ряде улиц в Москве, крайне понятен с точки зрения его использования, поэтому он будет расширен в 2026 году,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T17:44:00+03:00
2025-12-26T17:44:00+03:00
2025-12-26T23:24:00+03:00
москва
максим ликсутов
парковка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148179/87/1481798717_0:206:3062:1928_1920x0_80_0_0_6bbcb58a340ecd6a33101023c9788482.jpg
https://ria.ru/20251226/liksutov-2064835267.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148179/87/1481798717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27751a04852165139df93e502b6fc039.jpg
Об электромобилях, трамвайных диаметрах и речных маршрутах в Москве. Интервью Максима Ликсутова
Об электромобилях, трамвайных диаметрах и речных маршрутах в Москве. Интервью Максима Ликсутова.
2025-12-26T17:44
true
PT55M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , парковка
Москва, Максим Ликсутов , Парковка
В Москве расширят динамический тариф на парковку
РИА Новости: власти Москвы в 2026 году расширят динамический тариф на парковку