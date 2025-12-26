В Москве расширят динамический тариф на парковку

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Динамический тариф на парковку, примененный на ряде улиц в Москве, крайне понятен с точки зрения его использования, поэтому он будет расширен в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости и газете "Метро" заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.