В Москве расширят динамический тариф на парковку
17:44 26.12.2025 (обновлено: 23:24 26.12.2025)
В Москве расширят динамический тариф на парковку
2025
В Москве расширят динамический тариф на парковку

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Динамический тариф на парковку, примененный на ряде улиц в Москве, крайне понятен с точки зрения его использования, поэтому он будет расширен в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости и газете "Метро" заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Динамический тариф на парковки стал доступен на ряде улиц Москвы для всех водителей в начале ноября 2024 года. Стоимость стоянки на них для автовладельцев может варьироваться от 0 рублей до максимальной цены, в зависимости от прогнозируемой загруженности парковки.
"По нашим оценкам, динамический тариф крайне понятен с точки зрения его использования. Мы планируем в следующем году расширить перечень улиц, где применяется динамический тариф. И цель здесь ясна: чтобы на парковках Москвы было больше свободных мест. Если вам срочно нужно приехать на личной машине в центр, вы будете уверены, что сможете ее запарковать", - рассказал Ликсутов.
