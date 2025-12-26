Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области установили спутниковые ошейники на северных оленей
Хорошие новости
 
11:32 26.12.2025
В Архангельской области установили спутниковые ошейники на северных оленей
Специалисты фонда "Природа и люди" установили три спутниковых ошейника российского производства на диких краснокнижных северных оленей в Архангельской области
хорошие новости
россия
архангельская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
российская академия наук
общество
россия
архангельская область
россия, архангельская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российская академия наук
Хорошие новости, Россия, Архангельская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Российская академия наук, Общество
В Архангельской области установили спутниковые ошейники на северных оленей

В Архангельской области установили ошейники на северных оленей для их сохранения

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверный олень на пастбище
Северный олень на пастбище - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Северный олень на пастбище. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты фонда "Природа и люди" установили три спутниковых ошейника российского производства на диких краснокнижных северных оленей в Архангельской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Эксперты фонда "Природа и люди" при поддержке компании "Лемана ПРО" установили три спутниковых ошейника российского производства на диких лесных северных оленей в Шиловском заказнике, Архангельская область", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что программа мониторинга является частью совместного проекта фонда и ритейлера, направленного на сохранение лесов и биоразнообразия России.
"Теперь ученым станут видны пути миграции краснокнижного северного оленя, а полученные данные будут использоваться для сохранения популяции этого вида, входящего в национальный проект "Экологическое благополучие", - отметили в фонде.
В пресс-службе напомнили, что европейский северный олень - один из исчезающих подвидов северного оленя, чей ареал на северо-западе России сохранился лишь в виде разрозненных очагов.
"Для разработки эффективных мер по сохранению и восстановлению популяции важно определить основные его места обитания и изучить пути перемещения оленей между ними. Именно эту задачу решает спутниковая телеметрия. Три передатчика "Квазар" российского производства были закреплены на животных во время их пребывания на зимних пастбищах", - говорится в сообщении фонда.
Ученые надеются, что собранные в течение нескольких сезонов данные телеметрии позволят получить необходимые сведения.
"Полученная информация важна как научная основа для формирования системы охраны данного подвида. В российском законодательстве для этого предусмотрен ряд мер: создание особо охраняемых природных территорий, выделение особо защищаемых участков леса, введение ограничений на охоту и усиление контроля за ее проведением. Использование любого из этих инструментов требует достоверных и актуальных данных. И проект фонда "Природа и люди" как раз ориентирован на получение сведений, которые внесут вклад в дело сохранения и восстановление популяции дикого северного оленя в России", - приводит пресс-служба слова эксперта по сохранению ценных лесных экосистем фонда Константина Кобякова.
В фонде добавили, что еще недавно ареал обитания дикого северного оленя охватывал обширные территории тайги и тундры, однако чрезмерная охота и сокращение площади нетронутых лесов привели к почти полному исчезновению оленя во многих регионах. В настоящее время четыре подвида занесены в Красную книгу России, а с 2024 года северный олень включен в перечень приоритетных видов для охраны в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", утвержденного Минприроды РФ.
"Северные олени на многих территориях испытывают недостаток минералов в питании. Поэтому мы используем сеть искусственных солонцов в местах отлова. Минеральная подкормка компенсирует дефицит в рационе оленей и позволяет мягко привлечь их в определенную точку для установки ошейников. Мы рассчитываем, что многолетние данные спутникового мониторинга помогут точно определить не только сезонные местообитания и пути миграции, но и ключевые участки обитания в сложные периоды годового цикла", - сообщает пресс-служба, ссылаясь на слова кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории Биоресурсов и этнографии ФИЦКИА УрО РАН Виктора Мамонтова.
Хорошие новости
 
 
