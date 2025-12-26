Рейтинг@Mail.ru
Активист призвал признать вину Киева в убийствах в Одессе в мирном плане - РИА Новости, 26.12.2025
04:13 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/odessa-2064757056.html
Активист призвал признать вину Киева в убийствах в Одессе в мирном плане
Активист призвал признать вину Киева в убийствах в Одессе в мирном плане - РИА Новости, 26.12.2025
Активист призвал признать вину Киева в убийствах в Одессе в мирном плане
План мирного урегулирования на Украине должен подразумевать признание Киевом ответственности за массовое убийство мирных жителей в Одессе в 2014 году, заявил... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T04:13:00+03:00
2025-12-26T04:13:00+03:00
Активист призвал признать вину Киева в убийствах в Одессе в мирном плане

РИА Новости: Киев должен признать вину в убийствах в Одессе в плане по Украине

© РИА Новости / Александр Полищук | Горщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
Горщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. План мирного урегулирования на Украине должен подразумевать признание Киевом ответственности за массовое убийство мирных жителей в Одессе в 2014 году, заявил РИА Новости американский правозащитник и координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто.
"Настоящий мирный план должен подразумевать международное соглашение о том, что правительство Украины несет ответственность за политические репрессии, которые оно и его сторонники устраивали в отношении тех, кто выступал против осуществленного в 2014 году переворота. Эта ответственность должна распространяться на убийство более чем 40 мирных жителей в Одессе 2 мая 2014 года", - сказал Уилайто.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Причастных к поджогу Дома профсоюзов могут ликвидировать, считают в Одессе
16 октября, 04:50
16 октября, 04:50
Он отметил, что правительство Украины и его европейские союзники не поддержали мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.
"Важно понимать, что нынешняя война началась не в 2022 году. Она началась после переворота в 2014 году, когда был свергнут избранный президент, а на его место пришел политик, который опирался на военизированные фашистские организации для удержания власти", - напомнил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Их визит в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Американские правозащитники создали Кампанию солидарности с Одессой, чтобы привлечь внимание к массовому убийству мирных жителей в этом городе 2 мая 2014 года. Тогда украинские националисты разрушили палаточный городок активистов "антимайдана" и подожгли Дом профсоюзов. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Сальдо высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
2 мая, 09:26
2 мая, 09:26
 
В мире, Одесса, Украина, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
 
 
