ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. План мирного урегулирования на Украине должен подразумевать признание Киевом ответственности за массовое убийство мирных жителей в Одессе в 2014 году, заявил РИА Новости американский правозащитник и координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто.

"Настоящий мирный план должен подразумевать международное соглашение о том, что правительство Украины несет ответственность за политические репрессии, которые оно и его сторонники устраивали в отношении тех, кто выступал против осуществленного в 2014 году переворота. Эта ответственность должна распространяться на убийство более чем 40 мирных жителей в Одессе 2 мая 2014 года", - сказал Уилайто.

Дональдом Трампом. Он отметил, что правительство Украины и его европейские союзники не поддержали мирный план, предложенный президентом США

"Важно понимать, что нынешняя война началась не в 2022 году. Она началась после переворота в 2014 году, когда был свергнут избранный президент, а на его место пришел политик, который опирался на военизированные фашистские организации для удержания власти", - напомнил он.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Их визит в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.