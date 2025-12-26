Норвежским биатлонистам запретили использовать гипоксические маски

23 декабря Норвежская ассоциация биатлона сообщила, что Баккен умер в возрасте 27 лет. Он был найден мертвым в своем гостиничном номере в итальянском горнолыжном курорте Лавацца. Позднее стало известно, что в момент обнаружения тела спортсмена на нем была надета гипоксическая маска.

"Мы знаем, что некоторые спортсмены приобретали такое оборудование. Любое его использование, конечно, должно осуществляться в соответствии с рекомендациями олимпийского комитета. В канун Рождества мы отправили сообщение всем нашим спортсменам о том, что любое использование имитации высоты должно немедленно прекратиться, до дальнейшего уведомления", - приводит слова Нордскар NRK.