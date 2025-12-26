Рейтинг@Mail.ru
Норвежским биатлонистам запретили использовать гипоксические маски - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Биатлон
 
17:29 26.12.2025 (обновлено: 18:10 26.12.2025)
Норвежским биатлонистам запретили использовать гипоксические маски
Норвежским биатлонистам запретили использовать гипоксические маски
спорт, сиверт баккен
Биатлон, Спорт, Сиверт Баккен
© Фото : Пресс-служба IBUНорвежский биатлонист Йоханнес Бё
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Пресс-служба IBU
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Норвежская ассоциация биатлона запретила своим спортсменам использовать гипоксические маски после смерти Сиверта Баккена, заявила исполняющая обязанности генерального секретаря ассоциации Эмили Нордскар.
23 декабря Норвежская ассоциация биатлона сообщила, что Баккен умер в возрасте 27 лет. Он был найден мертвым в своем гостиничном номере в итальянском горнолыжном курорте Лавацца. Позднее стало известно, что в момент обнаружения тела спортсмена на нем была надета гипоксическая маска.
"Мы знаем, что некоторые спортсмены приобретали такое оборудование. Любое его использование, конечно, должно осуществляться в соответствии с рекомендациями олимпийского комитета. В канун Рождества мы отправили сообщение всем нашим спортсменам о том, что любое использование имитации высоты должно немедленно прекратиться, до дальнейшего уведомления", - приводит слова Нордскар NRK.
В статье NRK отмечается, что в Норвегии было запрещено использовать маски такого рода с 2003 по 2021 год. Позднее запрет был снят на съезде спортивных организаций.
Баккену было 27 лет, он являлся трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В текущем сезоне он принял участие в шести гонках Кубка мира, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции. На стартовом этапе в Эстерсунде он финишировал четвертым в индивидуальной гонке. В течение карьеры он выиграл четыре гонки на этапах Кубка мира. С весны 2022 года по ноябрь 2024 года Баккен пропускал соревнования из-за проблем с сердцем.
В Норвегии рассказали новые подробности смерти биатлониста Баккена
24 декабря, 21:04
 
Биатлон
 
