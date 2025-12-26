Рейтинг@Mail.ru
18:22 26.12.2025 (обновлено: 18:48 26.12.2025)
В Нижегородской области создадут Министерство демографии
В Нижегородской области создадут Министерство демографии
В Нижегородской области создадут Министерство демографии

© iStock.com / fizkesБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© iStock.com / fizkes
Беременная женщина . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек – РИА Новости. Министерство демографии и развития человеческого капитала создадут в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Управление по труду и занятости населения с нового года станет министерством демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области… Всестороннее обеспечение демографического роста – зона ответственности вновь создаваемого министерства. В его задачи будет входить мониторинг демографической динамики, выявление ключевых трендов и выработка решений для комплексного улучшения демографической ситуации в регионе", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
По его словам, "развитие человеческого капитала" в названии нового министерства фиксирует стратегическую цель правительства Нижегородской области – комплексно повышать уровень квалификации, образованности, качества жизни нынешних и будущих нижегородцев.
Губернатор уточнил, что в сфере миграционной политики Нижегородская область заинтересована в качестве кадров, прибывающих из других регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
"Для переселенцев ключевой фактор выбора Нижегородской области как нового дома – это ситуация на рынке труда, наличие достойных рабочих мест (благо, в регионе рекордно низкая безработица). Именно поэтому новыми функциями и статусом наделяется управление по труду и занятости населения", - пояснил Никитин.
По его информации, на базе министерства соцполитики Нижегородской области будет образовано министерства социального развития и семейной политики.
"Это структурное изменение фиксирует перемены в работе ведомства, которые фактически уже произошли в 2025 году, а также подчеркивает приоритет семейной политики в работе правительства Нижегородской области на ближайшие годы. При этом министерство будет и дальше в полном объеме выполнять свой функционал в сфере соцзащиты, поддержки участников СВО, социальной реабилитации, активного долголетия, развития сети соцучреждений и социальной политики в целом", - отметил Никитин.
