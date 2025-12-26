В Нижегородской области создадут Министерство демографии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек – РИА Новости. Министерство демографии и развития человеческого капитала создадут в Нижегородской области, Министерство демографии и развития человеческого капитала создадут в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Управление по труду и занятости населения с нового года станет министерством демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области … Всестороннее обеспечение демографического роста – зона ответственности вновь создаваемого министерства. В его задачи будет входить мониторинг демографической динамики, выявление ключевых трендов и выработка решений для комплексного улучшения демографической ситуации в регионе", - написал Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, "развитие человеческого капитала" в названии нового министерства фиксирует стратегическую цель правительства Нижегородской области – комплексно повышать уровень квалификации, образованности, качества жизни нынешних и будущих нижегородцев.

Губернатор уточнил, что в сфере миграционной политики Нижегородская область заинтересована в качестве кадров, прибывающих из других регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Для переселенцев ключевой фактор выбора Нижегородской области как нового дома – это ситуация на рынке труда, наличие достойных рабочих мест (благо, в регионе рекордно низкая безработица). Именно поэтому новыми функциями и статусом наделяется управление по труду и занятости населения", - пояснил Никитин.

По его информации, на базе министерства соцполитики Нижегородской области будет образовано министерства социального развития и семейной политики.