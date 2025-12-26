Глава МИД Нигерии объяснил рост терроризма в стране оружейным эмбарго США

"Перед тем, как были нанесены авиаудары, у меня был 19-минутный телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, потом я разговаривал с президентом Нигерии Болой Тинубу. Затем я снова говорил с президентом, он дал разрешение. Потом я снова говорил с Марко Рубио в течение пяти минут. После всего этого был нанесён удар", - сказал Туггар.