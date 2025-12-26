Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Нигерии объяснил рост терроризма в стране оружейным эмбарго США - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/nigeriya-2064958750.html
Глава МИД Нигерии объяснил рост терроризма в стране оружейным эмбарго США
Глава МИД Нигерии объяснил рост терроризма в стране оружейным эмбарго США - РИА Новости, 26.12.2025
Глава МИД Нигерии объяснил рост терроризма в стране оружейным эмбарго США
Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар заявил в пятницу, что неблагоприятная ситуация в сфере безопасности в его стране обусловлена принятым в США запретом РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:06:00+03:00
2025-12-26T18:06:00+03:00
в мире
нигерия
сша
ливия
муаммар каддафи
марко рубио
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77664/74/776647476_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_cd8354172aa471c61f5c474f4c9a8312.jpg
https://ria.ru/20251226/nigeriya-2064761532.html
https://ria.ru/20251226/pentagon-2064758269.html
нигерия
сша
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77664/74/776647476_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_cdbae0641cf8d7cf3a6e8487eed4525d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигерия, сша, ливия, муаммар каддафи, марко рубио, дональд трамп, оон
В мире, Нигерия, США, Ливия, Муаммар Каддафи, Марко Рубио, Дональд Трамп, ООН
Глава МИД Нигерии объяснил рост терроризма в стране оружейным эмбарго США

Глава МИД Нигерии Туггар: расцвет терроризма вызван оружейным эмбарго США

© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Нигерии
Флаг Нигерии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар заявил в пятницу, что неблагоприятная ситуация в сфере безопасности в его стране обусловлена принятым в США запретом на поставки оружия в Нигерию и разрушением государственности Ливии после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи.
"То, что происходит сейчас в Нигерии, – это региональный конфликт. Он во многом проистекает из законов Лихи, налагавших запрет на экспорт в Нигерию американского кинетического и не кинетического вооружения, и ливийских событий, включая разрушение ливийской государственности и убийство Каддафи, вследствие чего оружие и боевики из Ливии стали распространяться по всему региону", - сказал министр в интервью CNN.
F-35 - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ: взрывное устройство упало на город в Нигерии в зоне операции США
Вчера, 06:26
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли в ночь на пятницу авиаудар по ИГ* в северно-западной части Нигерии. Глава нигерийского внешнеполитического ведомства сообщил, что в преддверии этой операции он разговаривал с президентом Нигерии Болой Тинубу и госсекретарём США Марко Рубио.
"Перед тем, как были нанесены авиаудары, у меня был 19-минутный телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, потом я разговаривал с президентом Нигерии Болой Тинубу. Затем я снова говорил с президентом, он дал разрешение. Потом я снова говорил с Марко Рубио в течение пяти минут. После всего этого был нанесён удар", - сказал Туггар.
Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможности отправки военных в республику либо нанесения воздушные ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
Ливия после свержения и убийства Каддафи в 2011 году перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Пентагон удалил утверждение о запросе ударов по ИГИЛ* от Нигерии
Вчера, 04:36
 
В миреНигерияСШАЛивияМуаммар КаддафиМарко РубиоДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала