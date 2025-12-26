Глава МИД Нигерии объяснил рост терроризма в стране оружейным эмбарго США

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар заявил в пятницу, что неблагоприятная ситуация в сфере безопасности в его стране обусловлена принятым в США запретом на поставки оружия в Нигерию и разрушением государственности Ливии после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи.
"То, что происходит сейчас в Нигерии, – это региональный конфликт. Он во многом проистекает из законов Лихи, налагавших запрет на экспорт в Нигерию американского кинетического и не кинетического вооружения, и ливийских событий, включая разрушение ливийской государственности и убийство Каддафи, вследствие чего оружие и боевики из Ливии стали распространяться по всему региону", - сказал министр в интервью CNN.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли в ночь на пятницу авиаудар по ИГ* в северно-западной части Нигерии. Глава нигерийского внешнеполитического ведомства сообщил, что в преддверии этой операции он разговаривал с президентом Нигерии Болой Тинубу и госсекретарём США Марко Рубио.
"Перед тем, как были нанесены авиаудары, у меня был 19-минутный телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, потом я разговаривал с президентом Нигерии Болой Тинубу. Затем я снова говорил с президентом, он дал разрешение. Потом я снова говорил с Марко Рубио в течение пяти минут. После всего этого был нанесён удар", - сказал Туггар.
Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможности отправки военных в республику либо нанесения воздушные ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
Ливия после свержения и убийства Каддафи в 2011 году перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
* Запрещенная в России террористическая организация.