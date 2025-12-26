https://ria.ru/20251226/muzhchina-2064933276.html
В Приморском крае проверяют информацию об избиении двух женщин
Полиция проверяет информацию о том, что мужчина избил двух женщин в Приморском крае, сообщило УМВД России по региону. РИА Новости, 26.12.2025
приморский край
солнечный
большой камень
