В Приморском крае проверяют информацию об избиении двух женщин

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено нападение мужчины на двух женщин. На кадрах видно, как он наносит удар одной из пострадавших, а после того, как она падает, бьет вторую. Затем мужчина возвращается к первой женщине и продолжает избивать её ногами.