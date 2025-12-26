Рейтинг@Mail.ru
В Приморском крае проверяют информацию об избиении двух женщин
16:36 26.12.2025
В Приморском крае проверяют информацию об избиении двух женщин
В Приморском крае проверяют информацию об избиении двух женщин - РИА Новости, 26.12.2025
В Приморском крае проверяют информацию об избиении двух женщин
Полиция проверяет информацию о том, что мужчина избил двух женщин в Приморском крае, сообщило УМВД России по региону. РИА Новости, 26.12.2025
происшествия
приморский край
солнечный
большой камень
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
приморский край
солнечный
большой камень
происшествия, приморский край, солнечный, большой камень, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Приморский край, Солнечный, Большой Камень, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморском крае проверяют информацию об избиении двух женщин

В Приморье полиция проверяет информацию об избиении мужчиной двух женщин

Мужчина избил двух девушек в Приморье
Мужчина избил двух девушек в Приморье - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Соцсети
Мужчина избил двух девушек в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что мужчина избил двух женщин в Приморском крае, сообщило УМВД России по региону.
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено нападение мужчины на двух женщин. На кадрах видно, как он наносит удар одной из пострадавших, а после того, как она падает, бьет вторую. Затем мужчина возвращается к первой женщине и продолжает избивать её ногами.
"В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена публикация о том, что в микрорайоне Солнечный Большого Камня неизвестный гражданин нанес телесные повреждения двум девушкам", - говорится в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность мужчины.
Отмечается, что в полицию телефонограмм из медицинских учреждений и заявлений граждан по данному факту не поступало.
ПроисшествияПриморский крайСолнечныйБольшой КаменьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
