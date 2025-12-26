Ликсутов рассказал о новых речных маршрутах в Москве

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четвертый маршрут регулярного речного электротранспорта "Лужники-Киевская" откроется в Москве в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости и газете "Метро" заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.