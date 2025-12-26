Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов рассказал о новых речных маршрутах в Москве - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 26.12.2025 (обновлено: 23:04 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/moskva-2064933077.html
Ликсутов рассказал о новых речных маршрутах в Москве
Ликсутов рассказал о новых речных маршрутах в Москве - РИА Новости, 26.12.2025
Ликсутов рассказал о новых речных маршрутах в Москве
Четвертый маршрут регулярного речного электротранспорта "Лужники-Киевская" откроется в Москве в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости и газете "Метро"... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:36:00+03:00
2025-12-26T23:04:00+03:00
россия
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064991446_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c214a95150a923ea6c9d296b673cf0d7.jpg
https://ria.ru/20251222/transport-2063937303.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Об электромобилях, трамвайных диаметрах и речных маршрутах в Москве. Интервью Максима Ликсутова
Об электромобилях, трамвайных диаметрах и речных маршрутах в Москве. Интервью Максима Ликсутова.
2025-12-26T16:36
true
PT55M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064991446_68:0:1508:1080_1920x0_80_0_0_9850651fa31fdc0fa9594b7f0d37caa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, максим ликсутов
Россия, Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов рассказал о новых речных маршрутах в Москве

Ликсутов: в Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четвертый маршрут регулярного речного электротранспорта "Лужники-Киевская" откроется в Москве в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости и газете "Метро" заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Четвертый маршрут "Лужники-Киевская" запустим, как только откроется сезон навигации 2026 года", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что у города большой план по развитию речного транспорта.
"Мы планируем закупить дополнительно порядка 40 электрических судов. Это программа на ближайшие несколько лет. Тем более, что у нас не так давно открылась самая современная в России Московская верфь для строительства и обслуживания речного транспорта, на которой мы уже начали производство электрических судов. Тех, к которым мы привыкли, типа "Синичка". В 2027 году планируем заложить уникальное гибридное круизное судно длиной до 110 метров для поездок по популярному речному маршруту "Московское золотое кольцо". Он соединяет исторические города России, точки притяжения тысяч туристов", - добавил заммэра.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В России определили перспективные транспортные технологии
22 декабря, 18:49
 
РоссияМоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала