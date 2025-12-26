Ликсутов рассказал о новых речных маршрутах в Москве

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четвертый маршрут регулярного речного электротранспорта "Лужники-Киевская" откроется в Москве в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости и газете "Метро" заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Четвертый маршрут "Лужники-Киевская" запустим, как только откроется сезон навигации 2026 года", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что у города большой план по развитию речного транспорта.
"Мы планируем закупить дополнительно порядка 40 электрических судов. Это программа на ближайшие несколько лет. Тем более, что у нас не так давно открылась самая современная в России Московская верфь для строительства и обслуживания речного транспорта, на которой мы уже начали производство электрических судов. Тех, к которым мы привыкли, типа "Синичка". В 2027 году планируем заложить уникальное гибридное круизное судно длиной до 110 метров для поездок по популярному речному маршруту "Московское золотое кольцо". Он соединяет исторические города России, точки притяжения тысяч туристов", - добавил заммэра.
