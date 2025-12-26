В МВД рассказали о мошеннической схеме с продажей ОСАГО и КАСКО

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мошенники от лица страховых компаний создают сайты-двойники по продаже ОСАГО и КАСКО, а также сами рассылают фишинговые ссылки в мессенджерах, после чего "продают" россиянам недействительные полисы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве порекомендовали делать покупки только через официальные сайты или надежные серверы, внимательно проверять доменное имя сайта и его статус. Если же покупка полиса осуществляется через агента, необходимо через актуальный перечень агентов на сайте страховщика или по телефону проверить, указано ли его имя в реестре посредников той компании, от лица которой он продает страховки. А сам полис на подлинность автовладелец может проверить через личный кабинет на "Госуслугах" или на сайте nsis.ru - "Национальной Страховой Информационной Системы".