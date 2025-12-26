В МВД рассказали о мошеннической схеме с продажей ОСАГО и КАСКО

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мошенники от лица страховых компаний создают сайты-двойники по продаже ОСАГО и КАСКО, а также сами рассылают фишинговые ссылки в мессенджерах, после чего "продают" россиянам недействительные полисы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"В настоящее время широко распространены факты продажи поддельных электронных полисов ОСАГО и КАСКО через фейковые сайты-двойники (фишинговые сайты). Преступники используют схожий дизайн сайта, поддельные QR-коды и массовую рекламу. Человек ищет варианты покупки полисов ОСАГО, КАСКО в интернете, находит сайт с логотипом известной страховой компании и привлекательной ценой полиса", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что также мошенники от лица страховых компаний сами рассылают сообщения с фишинговыми ссылками в мессенджерах Telegram и WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской на территории РФ), а также СМС-оповещениях. После оплаты, злоумышленники присылают жертве электронные версии полисов ОСАГО и КАСКО, которые впоследствии оказываются недействительными.
По словам правоохранителей, чаще всего факт продажи поддельного полиса выявляется, когда возникает страховой случай.
В ведомстве порекомендовали делать покупки только через официальные сайты или надежные серверы, внимательно проверять доменное имя сайта и его статус. Если же покупка полиса осуществляется через агента, необходимо через актуальный перечень агентов на сайте страховщика или по телефону проверить, указано ли его имя в реестре посредников той компании, от лица которой он продает страховки. А сам полис на подлинность автовладелец может проверить через личный кабинет на "Госуслугах" или на сайте nsis.ru - "Национальной Страховой Информационной Системы".
"В случае установления факта покупки поддельного полиса ОСАГО и КАСКО рекомендовано незамедлительно обратиться с заявлением в ближайший пункт полиции, предоставив всю информацию о проведенных операциях по оплате полиса", - заключили в ведомстве.
