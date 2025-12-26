Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
19:30 26.12.2025
Отказ МВФ финансировать Молдавию ударит по имиджу страны, считает экономист
в мире
молдавия
владимир головатюк
владимир филат
мвф
экономика
молдавия
в мире, молдавия, владимир головатюк, владимир филат, мвф, экономика
В мире, Молдавия, Владимир Головатюк, Владимир Филат, МВФ, Экономика
Флаги Молдавии
Флаги Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Решение Международного валютного фонда о прекращении финансирования Молдавии станет ударом по инвестиционной привлекательности страны, заявил экономист, бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.
Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист
25 декабря, 14:56
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист
25 декабря, 14:56
"Отказ МВФ от предоставления очередного и финального транша, а также жёсткие заявления сотрудников миссии ударят по инвестиционной привлекательности Молдавии. По сути, это оценка хода реформ, проводимых в стране по многим направлениям, кабмин всерьёз не занимается экономикой", - заявил Головатюк журналистам.
Он отметил, что экономика Молдавии уже практически три года находится в стагнации. В этих условиях правительству хронически не хватает ресурсов для нормального функционирования государства.
"Основная опора на заёмные ресурсы всегда чревата рисками неполучения кредитов. В результате — возможное неисполнение бюджетных обязательств. Даже если текущий год будет закрыт нормально, следующий окажется очень трудным. Уже сейчас понятно, что легче не будет", — подчеркнул экономист.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться для смены власти
19 декабря, 10:56
Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться для смены власти
19 декабря, 10:56
 
В миреМолдавияВладимир ГоловатюкВладимир ФилатМВФЭкономика
 
 
