Министр культуры поздравила россиян с наступающими праздниками

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила соотечественников с наступающим Новым годом.

"Дорогие друзья, я очень хочу поздравить и всех детей, и всех родителей, наших соотечественников, наших граждан с наступающим Новым годом", - сказала Любимова в поздравлении в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний".

Она также пожелала россиянам воплощения в жизнь всего задуманного, хороших новостей, здоровья и благополучия.

"Мы будем стараться радовать вас всех нашими замечательными выставками, спектаклями, концертами, выступлениями артистов цирка, и я уверена, что к моему поздравлению присоединятся десятки тысяч деятелей культуры, которые трудятся во всех 89 регионах нашей страны", - заключила Любимова.

Глава ведомства исполнит мечты троих детей в рамках акции "Ёлка желаний". Семнадцатилетний Владимир из Москвы мечтает побывать в роли диктора метро, семилетний Роман из Удмуртской республики хочет побыть водителем бетономешалки, а девочка из Донецкой Народной Республики была бы рада получить в подарок виолончель.