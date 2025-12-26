https://ria.ru/20251226/ministr-2064823883.html
Министр культуры поздравила россиян с наступающими праздниками
Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила соотечественников с наступающим Новым годом. РИА Новости, 26.12.2025
общество
россия
москва
удмуртская республика (удмуртия)
ольга любимова
россия
москва
удмуртская республика (удмуртия)
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила соотечественников с наступающим Новым годом.
"Дорогие друзья, я очень хочу поздравить и всех детей, и всех родителей, наших соотечественников, наших граждан с наступающим Новым годом", - сказала Любимова
в поздравлении в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний".
Она также пожелала россиянам воплощения в жизнь всего задуманного, хороших новостей, здоровья и благополучия.
"Мы будем стараться радовать вас всех нашими замечательными выставками, спектаклями, концертами, выступлениями артистов цирка, и я уверена, что к моему поздравлению присоединятся десятки тысяч деятелей культуры, которые трудятся во всех 89 регионах нашей страны", - заключила Любимова.
Глава ведомства исполнит мечты троих детей в рамках акции "Ёлка желаний". Семнадцатилетний Владимир из Москвы
мечтает побывать в роли диктора метро, семилетний Роман из Удмуртской республики
хочет побыть водителем бетономешалки, а девочка из Донецкой Народной Республики
была бы рада получить в подарок виолончель.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, мечты сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливают новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.