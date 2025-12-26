Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025

Министр культуры поздравила россиян с наступающими праздниками
12:03 26.12.2025
Министр культуры поздравила россиян с наступающими праздниками
Министр культуры поздравила россиян с наступающими праздниками
общество, россия, москва, удмуртская республика (удмуртия), ольга любимова
Общество, Россия, Москва, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ольга Любимова
Министр культуры поздравила россиян с наступающими праздниками

Министр культуры Любимова поздравила россиян с наступающим Новым годом

Министр культуры РФ Ольга Любимова принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр культуры РФ Ольга Любимова принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила соотечественников с наступающим Новым годом.
"Дорогие друзья, я очень хочу поздравить и всех детей, и всех родителей, наших соотечественников, наших граждан с наступающим Новым годом", - сказала Любимова в поздравлении в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний".
Она также пожелала россиянам воплощения в жизнь всего задуманного, хороших новостей, здоровья и благополучия.
"Мы будем стараться радовать вас всех нашими замечательными выставками, спектаклями, концертами, выступлениями артистов цирка, и я уверена, что к моему поздравлению присоединятся десятки тысяч деятелей культуры, которые трудятся во всех 89 регионах нашей страны", - заключила Любимова.
Глава ведомства исполнит мечты троих детей в рамках акции "Ёлка желаний". Семнадцатилетний Владимир из Москвы мечтает побывать в роли диктора метро, семилетний Роман из Удмуртской республики хочет побыть водителем бетономешалки, а девочка из Донецкой Народной Республики была бы рада получить в подарок виолончель.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, мечты сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливают новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.
