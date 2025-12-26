Медведчук назвал разговоры о референдуме на Украине чистым фарсом

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Легитимный референдум провести на Украине пока невозможно, а разговоры Владимира Зеленского о нем - это чистый фарс, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Все разговоры про референдум - чистый фарс, в реальности легитимный референдум провести невозможно", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном в Telegram-канале "Другая Украина".
По словам Медведчука, на сегодняшний день реализация необходимых условий для проведения референдума невозможна ввиду следующих факторов: референдум нельзя проводить до отмены военного положения, нелегитимность Зеленского, утратившего право подписания законов, и невозможность обеспечения необходимой явки избирателей.
Медведчук отметил, что явка на референдуме должна составить не менее 50% от включенных в Государственный реестр избирателей. Однако, по его словам, такую явку невозможно обеспечить. Он заявил, что это обусловлено, в частности, недостаточным количеством избирательной инфраструктуры за рубежом, ликвидацией всех избирательных участков на территории Российской Федерации, не исключением погибших военных из Государственного реестра избирателей, невозможностью гарантирования безопасного голосования.
Он также отметил, что Зеленский заявил, что не собирается допускать к выборам украинских граждан, находящихся на территории РФ.
"Таким образом, он лишает миллионы граждан их законных избирательных прав ... Без участия в референдуме или выборах граждан Украины, находящихся на территории Российской Федерации, нельзя признать легитимными их результаты ... Поэтому Зеленский снова пытается цинично врать. Основной его задачей является уничтожение и отсечение нелояльного ему электората от избирательных процессов в стране", - написал Медведчук.
Он отметил, что пока "банда Зеленского при власти", решить вопросы войны и мира путем выборов или референдумов не представляется возможным.
В понедельник глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. О дате заседания он пообещал сообщить позже.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.