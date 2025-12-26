Медведчук назвал разговоры о референдуме на Украине чистым фарсом

Медведчук отметил, что явка на референдуме должна составить не менее 50% от включенных в Государственный реестр избирателей. Однако, по его словам, такую явку невозможно обеспечить. Он заявил, что это обусловлено, в частности, недостаточным количеством избирательной инфраструктуры за рубежом, ликвидацией всех избирательных участков на территории Российской Федерации, не исключением погибших военных из Государственного реестра избирателей, невозможностью гарантирования безопасного голосования.